Cостоялась церемония выпуска «Курса подготовки офицеров запаса»

После Великой Победы в Отечественной войне еще более окрепло чувство патриотизма среди молодежи и возрос интерес к военному делу, вследствие чего с каждым днем поступает все больше обращений, связанных с желанием служить в Азербайджанской армии.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, военнослужащие, особенно офицеры Азербайджанской армии, написав славную летопись истории, оказали благотворное влияние на формирование будущих взглядов молодого поколения, значительно возросло число молодых людей, желающих стать офицерами. Учитывая все это, Министерство обороны регулярно организует курсы офицеров, гизирей и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы.

8 июля в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась церемония выпуска военнослужащих, окончивших "Курс подготовки офицеров запаса".

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности нашей Родины. Военным оркестром был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие поздравили выпускников с присвоением воинского звания "лейтенант" и пожелали им успехов в дальнейшей службе.

Молодые офицеры, в свою очередь, пообещали еще более углубить знания и навыки, обретенные на курсе, применить их на местах службы и достойно выполнять свой служебный долг.

После вручения сертификатов выпускникам, успешно окончившим курс, молодые лейтенанты торжественным шествием прошли перед трибуной.