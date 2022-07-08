Закир Гасанов понаблюдал за учениями коммандо в Ходжавенде

8 июля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за тренировками оперативных подразделений (коммандо) Сухопутных войск в Ходжавендском районе.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, коммандо продемонстрировали высокий профессионализм на учениях, проводимых в соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в районах со сложным рельефом.

Министр обороны высоко оценил учения, дал соответствующие поручения.