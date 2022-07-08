https://news.day.az/politics/1477491.html Закир Гасанов понаблюдал за учениями коммандо в Ходжавенде - ФОТО - ВИДЕО
Закир Гасанов понаблюдал за учениями коммандо в Ходжавенде - ФОТО - ВИДЕО
8 июля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за тренировками оперативных подразделений (коммандо) Сухопутных войск в Ходжавендском районе.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, коммандо продемонстрировали высокий профессионализм на учениях, проводимых в соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в районах со сложным рельефом.
Министр обороны высоко оценил учения, дал соответствующие поручения.
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