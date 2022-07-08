В столице Кыргызстана предотвращена армянская провокация. Так, благодаря вмешательству азербайджанской диаспоры, осуществляющей деятельность в Кыргызстане, в Доме кино в Бишкеке не состоялась демонстрация фильма провокационного характера "Если подует ветер" ("Si Le Vent Tombe") производства Франции-Армении-Бельгии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили председатель общественного объединения "Азери" Азизага Алиев и председатель Объединения прогрессивных азербайджанцев в Центральной Азии Хансывар Бахшалиев.

Было отмечено, что это стало возможным после переговоров руководителей диаспоры с министром культуры, информации и туризма страны Джаванкулом Азаматом, руководителем Международного общественного объединения "Иссык-Кульский форум" Аскаром Айматовым и директором Республиканского дома кино имени Чингиза Айтматова Гюльмирой Керимовой. Наши соотечественники выразили решительный протест против демонстрации в тюркском государстве фильма провокационного характера и предупредили, что наша диаспора предпримет соответствующие действия согласно данной ситуации.

Отметим, что события в фильме, снятом армянским режиссером Норой Мартиросян, происходят на оккупированных землях Азербайджана. Фильм создан с целью усиления враждебных чувств в отношении нашей страны и народа.

Компания "Alliance Française de Bichkek" планировала организовать показ фильма на французском языке с русскими субтитрами 8 июля 2022 года в 11.00 в Доме кино в Бишкеке.