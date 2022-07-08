Утверждены генпланы городов Дашкесан и Тертер

Утвержден генеральный план по развитию города Дашкесан на период до 2038 года - "Генеральный план города Дашкесан".

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Другим постановлением утвержден генеральный план по развитию города Тертер на период до 2038 года - "Генеральный план города Тертер".