https://news.day.az/politics/1477530.html Утверждены генпланы городов Дашкесан и Тертер
Утверждены генпланы городов Дашкесан и Тертер
Утвержден генеральный план по развитию города Дашкесан на период до 2038 года - "Генеральный план города Дашкесан".
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Другим постановлением утвержден генеральный план по развитию города Тертер на период до 2038 года - "Генеральный план города Тертер".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре