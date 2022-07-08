В связи с разминированием в Барде сформирован специальный механизированный полк МЧС

Как известно, на территориях, освобожденных от оккупации азербайджанской армией под руководством Президента Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с другими соответствующими государственными структурами проводит работы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в целях ускорения операций по разминированию, проводимых министерством по чрезвычайным ситуациям, в Барде создан механизированный полк специального назначения Службы спасения особого риска министерства.

Благодаря вниманию и заботе главы государства полк был в кратчайшие сроки оснащен самым современным оборудованием и приборами для разминирования территорий, и в настоящее время работа в этом направлении продолжается быстрыми темпами. В то же время служащие полка приняли участие в международных курсах в этой сфере и прошли аккредитацию. Также к разминированию были привлечены специально обученные собаки-саперы.

8 июля министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров посетил новосозданный механизированный полк специального назначения в Барде. Глава ведомства осмотрел оборудование и устройства, используемые в работах по разминированию, ознакомился на месте с условиями, созданными для службы в полку, дал соответствующие поручения, говорится в сообщении МЧС.