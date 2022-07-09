Армяне обстреляли Кяльбаджар

8 июля вечером подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района, передает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры, отмечается в сообщении.