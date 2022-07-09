https://news.day.az/politics/1477578.html Армяне обстреляли Кяльбаджар
Армяне обстреляли Кяльбаджар
8 июля вечером подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района, передает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры, отмечается в сообщении.
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