Погиб военнослужащий Азербайджанской Армии

Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из числившегося за ним автомата.

Как сообщили в субботу Day.Az в Генпрокуратуре Азербайджана, по факту гибели восьмого июля, около 21:00, военнослужащего срочной военной службы азербайджанской армии Гусейна Руслан оглу Байрамова в результате выстрела из его табельного оружия в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

По данному факту в настоящее время проводится расследование.