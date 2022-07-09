https://news.day.az/politics/1477649.html Погиб военнослужащий Азербайджанской Армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской Армии
Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из числившегося за ним автомата.
Как сообщили в субботу Day.Az в Генпрокуратуре Азербайджана, по факту гибели восьмого июля, около 21:00, военнослужащего срочной военной службы азербайджанской армии Гусейна Руслан оглу Байрамова в результате выстрела из его табельного оружия в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.
По данному факту в настоящее время проводится расследование.
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