В Ходжавендском районе сдано в эксплуатацию новое здание штаба

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках поездки в Ходжавендский район принял участие в открытии нового здания штаба.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, министру обороны было доложено о том, что для оперативного управления подразделениями во время боевых действий, а также для обеспечения взаимодействия с другими видами войск в штабе предусмотрены центр управления, оснащенный современными средствами коммуникации, узел связи и другие служебные помещения.

Гасанов был подробно проинформирован о полном оснащении всех помещений надлежащей мебелью и оборудованием для организации служебной деятельности.

Затем министр обороны осмотрел новое двухэтажное жилое здание для военнослужащих. Он был проинформирован о том, что все квартиры здесь полностью отремонтированы и обеспечены необходимыми коммуникационными линиями. Созданы условия для эффективного досуга военнослужащих в соответствии с современными стандартами.

Положительно оценив проделанную работу, министр дал поручения соответствующим лицам по дальнейшему улучшению служебно-бытовых условий военнослужащих.

Затем Гасанов провел совещание в новом здании штаба с участием командного состава и офицеров.

Поздравив личный состав со священным праздником Гурбан, министр довел до внимания участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

На совещании была подробно проанализирована оперативная обстановка на азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахской экономической зоне. Министр дал конкретные поручения по усилению материально-технического и боевого обеспечения подразделений, совершенствованию служебно-боевой деятельности военнослужащих и повышению бдительности личного состава.

Рассказав о Центре операций по кибербезопасности, Гасанов подчеркнул особую значимость мер безопасности в области информационно-коммуникационных технологий в современном мире - как в условиях войны, так и в мирное время. Было отмечено, что азербайджанская армия использует передовой опыт развитых стран в обеспечении кибербезопасности.

Затем были заслушаны доклады о деятельности новосозданных воинских частей командо и даны соответствующие указания уделить особое внимание боевой подготовке командо.

Министр подчеркнул важность дальнейшего повышения боевой и морально-психологической подготовки, дисциплины, усиления охраны объектов военного назначения, внимания к здоровью личного состава, усиления контроля за соблюдением правил безопасности.

Гасанов дал указания по организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, а также по созданию новой военной инфраструктуры с целью дальнейшего улучшения служебно-боевых и социально-бытовых условий.

Министр поручил соответствующим должностным лицам в канун Гурбан байрамы, так же как и всегда, держать в центре внимания семьи участников войны и шехидов, отдавших жизни за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В заключение группе военнослужащих, отличившихся на военной службе, были вручены ценные подарки.