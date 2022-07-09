https://news.day.az/politics/1477704.html Мы одержим победу в деле установления мира так же, как победили в войне - Джейхун Байрамов
Мы одержим победу в деле установления мира так же, как победили в войне - Джейхун Байрамов
Верю, что мы одержим победу в деле установления мира так же, как победили в войне.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в субботу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совещании руководителей дипломатических представительств Азербайджана, проходящем в Шуше.
По его словам, в скором времени можно будет увидеть результаты этой деятельности.
Министр также отметил, что в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил нарушенное международное право.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре