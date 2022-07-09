Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный памяти Синдзо Абе - проект Михаила Гусмана

Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Передача была посвящена памяти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе.

Day.Az представляет полную видеозапись передачи: