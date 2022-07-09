https://news.day.az/politics/1477728.html Посольство Великобритании поздравило азербайджанский народ - ФОТО
Посольство Великобритании поздравило азербайджанский народ - ФОТО
Посольство Великобритании поздравило азербайджанский народ с праздником Гурбан байрамы.
Как сообщает Day.Az, соответствующая публикация размешена на странице посольства вTwitter:
"Посольство Великобритании поздравляет азербайджанский народ с праздником Гурбан байрамы!"- говорится в публикации.
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