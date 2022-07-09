Посольство Великобритании поздравило азербайджанский народ

Посольство Великобритании поздравило азербайджанский народ с праздником Гурбан байрамы.

Как сообщает Day.Az, соответствующая публикация размешена на странице посольства вTwitter:

"Посольство Великобритании поздравляет азербайджанский народ с праздником Гурбан байрамы!"- говорится в публикации.