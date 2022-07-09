Политико-экономическое чудо: о четко продуманной и грамотно претворенной в жизнь стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Компания Fitch Solutions (входит в группу международного рейтингового агентства Fitch) пересмотрела прогноз роста экономики Азербайджана в 2022 году с 3,4% до 5,1%, чтобы отразить высокие показатели за первые пять месяцев. Согласно отчету Fitch Solutions, экономика страны выросла на 7,2% с начала года, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

Идем далее. В январе-мае 2022 года ВВП Азербайджана вырос на 7,2%, а в ненефтяном секторе - и вовсе на 11%. Это тоже большой успех. Особенно в нынешних, крайне сложных, нестабильных политико-экономических условиях в мире. Успехом является и то, что согласно прогнозам Министерства финансов, к концу нынешнего года ВВП Азербайджана в номинальном выражении вырастет до 115,4 млрд манатов, темпы реального роста - до 5,5%, в том числе ненефтяной ВВП в номинальном выражении увеличится до 65,7 млрд манатов.

Это то, что касается прогнозов на год текущий. А теперь, давайте посмотрим на прогнозы чуть более отдаленные. Они тоже не могут не радовать. К 2028 году активы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) вырастут до 82,076 миллиарда долларов. Учитывая, что по итогам 2021 года активы ГНФАР составили 45,025 миллиарда долларов, это означает увеличение активов ГНФАР в 2022-2027 годах на 82,3%.

Эти прогнозы отмечены в заявлении МВФ по итогам консультаций, проведенных с 25 мая по 7 июня с правительством Азербайджана по статье IV. К этому все и идет. Ведь, за пять месяцев текущего года стратегические валютные резервы республики увеличились на 1,9% - до рекордных $54,2 млрд, превысив показатели пикового уровня докризисного, благополучного 2014 года, когда к началу октября совокупные резервы достигали $53,7 млрд.

Но и это еще не все. Имеет место стремительное уменьшение внешней задолженности Азербайджана. Так, если в апреле минувшего года государственный долг был на уровне 18% от внутреннего валового продукта, то в апреле этого года данный показатель сократился уже до 12,5% ВВП. В течение года нам удалось сократить внешний долг более чем на 600 миллионов долларов. Это стало возможным в результате реализации стратегии управления внешним долгом.

Сказать все это очень легко. А вот добиться реализации поставленной задачи- невероятно сложно. Особенно, повторюсь, в нынешних условиях, когда даже ведущие мировые державы переживают тяжелые, с экономической точки зрения, времена. Но Азербайджан, в очередной раз доказывает, что способен делать то, что на первый взгляд кажется невозможным.

Наша страна, благодаря блестящей экономической стратегии Президента Ильхама Алиева, увеличивает свои золотовалютные резервы, сокращая свой внешний долг до невероятно низкой по общемировым меркам отметки. При этом, растет и геополитическая значимость нашего государства. Чем, в том числе, свидетельствует открытие трубопровода IGB, который будет транспортировать азербайджанский природный газ в Болгарию.

Как уже было отмечено, реализация интерконнектора Греция-Болгария (IGB) - это начало важного этапа в развитии Трансадриатического газопровода (TAP). При этом, Азербайджан и Казахстан также уже обсудили расширение партнерства по Транскаспийскому коридору. Плюс, активно развивается и азербайджано -туркменское сотрудничество.

В Баку и Ашхабаде согласны с тем, сколь важно наращивание двустороннего сотрудничества в энергетике, диверсификации схем поставок энергоносителей на международные рынки. Наконец, Азербайджан и Узбекистан также вышли на новый, очень высокий уровень развития в отношениях. И недавний официальный визит в Узбекистан Президента Азербайджана Ильхама Алиева, отличавшийся невероятной теплотой, тому является доказательством.

Как и то, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и АО "Узбекнефтегаз" подписали дорожную карту по расширению сотрудничества. Как видим, мы наблюдаем стремительное экономическое усиление нашей страны. И все это - плоды блестящей, четко продуманной и грамотно претворенной в жизнь стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Наша страна укрепляет свои позиции регионального политического, экономического и военного лидера Южного Кавказа. Азербайджан доказывает свою важность для ЕС, подтверждая статус надежного партнера. Все это видят в США и Китае. Соответственно, в глазах официальных Вашингтона и Пекина Азербайджан и только Азербайджан был, есть и будет государством, которое определяет векторы развития нашего региона. И это - самый главный итог того чуда, которое зовется политико-экономическая стратегия развития государства от Президента Ильхама Алиева.