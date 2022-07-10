https://news.day.az/politics/1477813.html По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы - ФОТО
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы - ФОТО
По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по случаю Гурбан байрамы семьям шехидов Отечественной войны были доставлены праздничные гостинцы.
Как передает Day.Az, представители и волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" посетили семьи шехидов в праздничный день. Им были переданы поздравления Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по случаю Гурбан байрамы и вручены праздничные гостинцы.
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