"В случае новой войны нам не поможет ни Россия, ни Запад"

Радикально настроенным реваншистам в Армении не везёт. Отчаянные попытки свергнуть нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна проваливаются раз за разом.

Как передает Day.Az, однако реваншисты, надеясь на некое чудо, продолжают свои безуспешные усилия. Вот уже несколько дней они снова выходят на улицы Еревана с традиционными лозунгами, раздражающими уже не только большинство армянского народа, но даже и немногочисленный электорат радикалов.

При этом реваншистам становится всё сложнее обеспечивать массовость акций. Армянскому обществу, которое озабочено ухудшающимся благосостоянием, порядком надоели стандартные клише о мифическом реванше, которое "на хлеб не намажешь".

Так, армянский аналитик Тевос Аршакян утверждает, что митинговая пора в Ереване, которая еще недавно грозила серьезным внутриполитическим противостоянием, сходит на нет. Причиной тому, аналитик считает, усталость армянского народа от болтовни оппозиционеров. "Бывшие, стоящие у руля антипашиняновского движения, мечтают лишь вернуться к месту под солнцем, а все остальное - пустая болтовня", - отмечает он.

Комментируя обещания реваншистов о пересмотре итогов Второй Карабахской войны, Аршакян заявил, что для новой войны у Армении просто нет сил.

"Россия нам этого не позволит. Ее устраивает сложившаяся де-факто ситуация в Карабахе. Ссориться даже из-за Кочаряна с Баку и Анкарой Москва точно не станет. Да и Запад, занятый российско-украинской войной, озабоченный проблемой избавления от энергетической зависимости от России, вряд ли захочет настраивать против себя нефтеносный и богатый газом Азербайджан. Да, нам это может не нравиться, но это суровая реальность. Так что нужно прекрасно себе отдавать отчет в том, что кочаряновцы спекулируют на теме Карабаха", - констатировал он.

В заключение аналитик назвал смешными обещания от сторонников Роберта Кочаряна добиться двузначного экономического роста, справедливости, сокращения бедности, улучшения качества жизни людей.

"Мы уже жили 10 лет при Роберте Седраковиче и хорошо помним все "прелести" той жизни. Уж поверьте, возвращаться в те времена желает мало кто из жителей Армении. Как говорится, плавали, знаем. Так что, ребята, продолжайте на здоровье горлопанить на малочисленных митингах - чай в Армении сейчас демократия не в пример временам вашего правления", - резюмировал свои мысли аналитик в крайне ироничной форме.