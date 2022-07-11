ЕС выделяет средства на разминирование территорий Азербайджана

Европейский союз (ЕС) дополнительно выделяет 4,25 млн. евро на очистку территорий Азербайджана от мин.

Как передает Day.Az, об этом специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар написал в Twitter.

"Рад, что ЕС как крупнейший донор выделяет Азербайджану дополнительные 4,25 млн. евро в рамках проекта "Поддержка безопасного возвращения беженцев и вынужденных переселенцев путем развития возможностей ANAMA" ,- отметил Т.Клаар.