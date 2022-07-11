https://news.day.az/politics/1478083.html ЕС выделяет средства на разминирование территорий Азербайджана - СУММА
ЕС выделяет средства на разминирование территорий Азербайджана - СУММА
Европейский союз (ЕС) дополнительно выделяет 4,25 млн. евро на очистку территорий Азербайджана от мин.
Как передает Day.Az, об этом специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар написал в Twitter.
"Рад, что ЕС как крупнейший донор выделяет Азербайджану дополнительные 4,25 млн. евро в рамках проекта "Поддержка безопасного возвращения беженцев и вынужденных переселенцев путем развития возможностей ANAMA" ,- отметил Т.Клаар.
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