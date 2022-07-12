Эстонская "сага" Алена Симоняна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Бывший исполняющий обязанности президента Армении, а по совместительству спикер парламента этой маленькой "несчастной" страны Ален Симонян решил "отличиться", как некоторые его коллеги по правящей партии "Гражданский договор", и внёс собственную лепту в безуспешную борьбу с "ненавистными" тюрками, исполняя завет своего духовного отца-пособника нацистов и военного преступника Гарегина Нжде, который требовал от всех своих соплеменников, чтобы эта борьба была ежедневной.

Сделав "умопомрачительную" карьеру за короткое время, пройдя путь от мелкого шоумэна до спикера парламента, практически третьего лица в государстве, А. Симонян так до сих пор и не понял, что стены парламента - это не сцена для дешевых представлений, которыми он привык тешить земляков, выступая в различных шоу-программах на армянских телеканалах.

Юрист по диплому, видимо, больше проводивший время не в учебных аудиториях университета, а на доходных концертах команды КВН Ереванской Консерватории, бывший временный глава государства, а ныне "респектабельный" спикер А. Симонян так и не сумел постичь основ международного права, которые требуют от граждан иностранных государств невмешательства во внутренние дела соседних стран и признания международно признанных границ.

Однако прогулявший в свое время эти занятия Ален Робертович, набравшись наглости, постарался показать армянскому обществу, что его не зря поставили на столь высокий пост и на встрече с послом Эстонии в Армении (резиденция в Тбилиси) госпожой Рийной Кальюранд устроил бездарное шоу в духе прошлого, когда армянские официальные лица после Первой Карабахской войны чувствовали себя "победителями" и вели себя на встречах с зарубежными представителями высокомерно и вызывающе.

Согласно информации, распространённой пресс-службой парламента Армении, начинающий спикер (в прошлом комик) Ален Симонян, забыв, что Карабахской регион и город Шуша - неотъемлемая часть независимой Азербайджанской Республики, признаваемая всем миром (естественно кроме Армении), попытался выговорить послу неудовольствие армянской стороны за то, что спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Юри Ратас в ходе официального визита в Азербайджан в мае 2022 года посетил жемчужину Азербайджана - город Шушу.

А. Симонян, сделав "умный вид", что армянская сторона заинтересована в развитие отношений с Эстонией, в особенности по линии парламентов, прочёл послу лекцию, полностью противоречащую всем принципам международного права и элементарного этикета о том, что мол посещение спикером Эстонии освобождённых азербайджанских территорий, в том числе города Шуша, не способствуют достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, чем ещё раз открыто подтвердил наличие армянских территориальных претензий.

По мнению ничтоже сумняшеся спикера парламента Армении, мол вопрос "принадлежности" Карабахского региона Азербайджану - это ещё предмет переговоров и подобного рода визиты зарубежных делегаций на "спорные" территории наносят ущерб возможным переговорам по данному вопросу.

Ален Робертович (судя по имени и отчеству довольно далеким от настоящих армянских, явно заимствованным из европейских языков) не смог удержаться и повторил как известная птица в клетке, позицию Армении о том, что армянская сторона считает, что переговоры должны проходить в рамках почившей в бозе Минской группы ОБСЕ и что Эстония, как член этой организации, которая поддерживает эту группу, должна не допускать, чтобы официальные лица страны посещали бы освобождённые азербайджанские территории, которые он считает своими, несмотря на поражение и капитуляцию.

Далее А. Симонян пригласил своего эстонского коллегу посетить Армению и встретиться с ним, чтобы он смог воочию представить и объяснить позицию армянской стороны по этому вопросу.

На этом и закончилась официальная информация армянской стороны об этой встрече, которую со смаком растиражировали все средства масс-медиа страны, с удовольствием потирая руки, рапортуя об очередном "успехе" армянской дипломатии.

Конечно, армянские средства массовой информации любят из мухи делать слона и представлять любую встречу в выгодном для себя свете, если бы не то, что в Эстонии на высказывание недоучки юриста А. Симоняна вообще никто не обратил внимание, пропустив его высказывания мимо ушей, потому что эстонская позиция по отношению ко всем конфликтам базируется на принципах территориальной целостности и нерушимости границ всех стран мира.

По-видимому, у А. Симоняна от того, что он краткий период времени исполнял обязанности главы государства, окончательно поехала голова, так как он набравшись "храбрости" и не принимая во внимание, что Эстония и Армения - члены конкурирующих военно-политических блоков, попытался читать нотации послу другой независимой страны, вообразив, что представляет мини-ядерную "сверхдержаву".

Кроме того, спикер Рийгикогу (парламента ) Юри Ратас, который возглавляет влиятельную Центристскую партию Эстонии, имеет значительный внешнеполитический опыт, в отличии от Алена Робертовича. Приняв решение посетить Азербайджан и город Шушу, он исходил из эстонских национальных интересов, не обращая внимания на истеричную реакцию представителей соседнего государства, которые считают чуть ли не половину региона "историческими" армянскими территориями.

Наверное, не секрет, что каждый раз, когда делегации и представители зарубежных государств и международных организаций посещают Шушу и другие освобождённые азербайджанские территории, МИД Армении поднимает истерику и протестует, вызывая послов этих государств на ковёр, требуя "положить конец" визитам на исконно армянские территории, "временно" находящиеся под "азербайджанской оккупацией", вызывая смех и неподдельное удивление у зарубежных дипломатов.

Часто, ввиду того, что в Ереване отсутствуют представительства многих стран и международных организаций, высокопоставленные армянские дипломаты (на уровне начальников департамента и заместителей министров) назойливо названивают по телефону в МИД этих стран и штаб-квартиры этих организаций, с требованием "положить конец" нарушениям "суверенитета" Армении.

Безусловно, это безобразное поведение армянских официальных лиц вызывают резкое возмущение и негодование у их зарубежных коллег, которым порядком надоело недипломатичное наглое поведение армянских дипломатов, которые "требуют" невыполнимое, так как прекрасно осведомлены о том, что все страны мира давно признали территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион ещё в марте 1992 года, когда единогласно проголосовали за принятие страны в состав ООН.

Что касается позиции Эстонии, то далекому от знаний по международному праву А. Симоняну давно следовало бы знать, что ещё в 1996 году на Лиссабонском Саммите ОБСЕ, Эстония поддержала заявление Действующего председателя ОБСЕ - Португалии, где чёрным по-белому написано о территориальной целостности Азербайджанской Республики, в том числе Карабахского региона и никаких армянских комментариев по данному вопросу не приемлет.

Для Эстонии развитие всесторонних отношений с Азербайджаном важны и необходимы, особенно в свете открытия новых транспортных коридоров между Европой и Азией, а также альтернативного обеспечения поставки энергоносителей на рынки ЕС. Исходя из этого, Эстония строит свои отношения с Азербайджаном на основе принципов международного права, признания территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.

В отличии от Азербайджана, Армении особо нечего предложить Эстонии, кроме продукции попавших под санкции ЕС предприятий (принадлежащих российским компаниям) и территориальных претензий к соседям, в том числе и к эстонскому союзнику по НАТО - Турции. Несмотря на все попытки влиятельного армянского лобби в Эстонии, Армении не удалось и не удастся поменять справедливую позицию страны по вопросам территориальной целостности Азербайджана, вне зависимости от того, чья партия или какая коалиция находится у власти.

Эстония - парламентская республика и своим визитом в город Шуша спикер парламента и лидер одной из ведущих партий страны показал, что официальная позиция его страны в вопросе мирного урегулирования основана не на двойных стандартах, а на конкретных принципах международного права и уважения территориальной целостности Азербайджана.

Все эти выкрутасы армянских официальных лиц имеют целью скрыть от международного сообщества реальную картину варварских разрушений на бывших оккупированных азербайджанских территориях, заморозить ситуацию, сохранив место для реванша в будущем. Ведь посетив освобожденные азербайджанские территории, зарубежные гости могут своими глазами увидеть масштабы последствий армянской оккупации.

В прошлом цветущий азербайджанский город Шуша, после почти 28 лет оккупации, был превращён оккупационными армянскими властями в город-призрак, с грудой развалин и уничтоженных, осквернённых азербайджанских памятников культурного наследия.

Попытки скрыть реальную картину варварского разграбления и уничтожения ранее оккупированных азербайджанских территорий, за которые лидеров Армении давно должен был осудить Международный Суд в Гааге, является основной причиной такой бурной негативной реакции нынешних ереванских властей на вполне легитимные (с точки зрения международного права) визиты зарубежных представителей, организованных законными азербайджанскими властями на свою суверенную территорию.

Подобного рода истерики армянской стороны свидетельствуют о том, что пытаясь не допустить визитов представителей мировой общественности и официальных лиц зарубежных государств на освобожденные азербайджанские территории, Армения грубо вмешивается во внутренние дела независимого Азербайджана, провоцируя ответные действия, от которых ей непоздоровится.

Азербайджанская сторона не приемлет никаких возражений или упреков в свой адрес в этой связи ни от армянской стороны, ни от некоторых особенно сердобольных зарубежных политиков, которые пытаются воспрепятствовать посещению этих азербайджанских территорий, мотивируя тем, что это мол мешает достижению мирного соглашения, так как некий "статус", обсуждения которого безуспешно добивается армянская сторона, ещё не "определен".

Такой искаженный подход, который усиленно пытается протащить армянская сторона, рассматривается Азербайджаном как посягательство на территориальную целостность государства и решительно отвергается без всяких предусловий. Никакие ссылки на то, что Азербайджан должен пойти на некие уступки армянской стороне в вопросе "статуса", чтобы мирный процесс "тронулся с места", которыми частенько аппелируют армянские политики и их зарубежные покровители, не приемлемы и торпедируют ещё не начавшиеся переговоры по достижению мирного соглашения.

Президент Ильхам Алиев четко и ясно определил позицию Азербайджана в этом вопросе, заявив, что в административно-территориальном делении страны отсутствует такая административная единица как Нагорный Карабах, а есть Карабахский регион, на территории которого проживает азербайджанское и армянское население, которые в независимости от национальной принадлежности имеют равные права и обязанности, закреплённые в Конституции Азербайджана, принятой ещё в 1995 году.

Естественно, что "эстонская сага" А. Симоняна окончилась полным провалом так же, как и все бездарные потуги его коллег. Но представителям международного сообщества, особенно тем, кто в последнее время часто печётся о судьбе "бедного обиженного" армянского руководства и просит сделать им непонятные "уступки", стоит подумать над тем, что такие опасные действия и заявления официальных лиц в Ереване лишь способствуют новой конфронтации и эскалации.

Президент Ильхам Алиев призывал и призывает армянскую сторону отказаться от иллюзорных мечтаний о возможном реванше и наконец начать конкретные переговоры по достижению мирного соглашения, который установит крепкий мир в регионе.

Однако слова и действия руководства Армении показывают, что вместо реального мира и диалога, оно стремится набраться силёнок и попытаться взять реванш, результат которого всем хорошо известен. Очередная терапия железным азербайджанским кулаком для Армении окончится плачевно.