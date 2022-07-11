Армения в "черном списке" США: к чему приводят "финты ушами"

Автор: Акпер Гасанов

Никогда такого не было, и вот опять. Эта фраза, автором которой является покойный Виктор Черномырдин, как нельзя кстати подходит для оценки происходящего ныне в Армении. Ее опять выставили в самом ужасном свете, по сути, записав в череду государств, к которым у США сформировалось крайне негативное отношение. Со всеми, логически вытекающими из этого, последствиями.

Итак, Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства финансов США (BIS) включили Армению в число стран, через которые товары, подпадающие под санкции США, могут экспортироваться в Россию и Беларусь. "BIS определило несколько общих пунктов перевалки, через которые, как известно, проходит ограниченный или контролируемый экспорт, прежде чем он достигнет пункта назначения в России или Беларуси", говорится в сообщении.

Указывается, что эти точки включают, но не ограничиваются: Арменией и другими странами. Случившееся не должно удивлять. Наоборот, удивляет довольно запоздалое признание со стороны США очевидного факта- Армения была, есть и остается для РФ "форпостом на Кавказе". Со всеми вытекающими из этого статуса последствиями. Проще говоря, у официального Еревана нет никаких возможностей отказываться от шагов, приказ на осуществление которых поступает из РФ.

В этой связи нужно отметить ряд моментов. Начнем с того, что в данном списке нет Азербайджана. Что доказывает простую и очевидную вещь- наша страна проводит действительно независимую внешнюю политику, основанную на своих национальных интересах и нормах международного права. Азербайджан, как страна, земли которой более четверти века находились под оккупацией, всегда поддерживала Украину и ее территориальную целостность и не играла в закулисные игры.

Армения же - яркий пример тотально зависимого государства, которое всегда игнорировало нормы международного права. Кроме того, Армения сама грабила ранее оккупированные территории Азербайджана, десятилетиями вывозя оттуда все. Даже покидая освобожденные территории Азербайджана, армяне уносили с собой выкорчеванные унитазы и оконные рамы. В этом смысле понятно, что политика официального Еревана отвечает менталитету мародеров, привыкших жить не по общепризнанным в мире законам.

Хотелось бы теперь посмотреть на то, как некоторые ангажированные армянской диаспорой США американские конгрессмены и сенаторы будут комментировать случившееся. Они ведь криком кричали о том, что важно увеличить финансовую помощь Армении, сократив ее Азербайджану. Вот, все встало на свои места. Всему уже дана точная оценка. И теперь крайне нелепо вспоминать рассуждения о "прозападности" действующей армянской власти.

Да, некоторые ее представители, будучи оппозиционерами, выходили на антироссийские митинги. Но, сейчас они, как видим, кардинально сменили не только риторику, но и поведение. По сути, мы наблюдаем обнуление того, чем отчаянно пытались гордиться в РА- так называемой "бархатной революцией". Ее итогом стало то, что Никол Пашинян превратился в "большего Роберта Кочаряна, чем сам Роберт Кочарян".

И все это происходит на фоне признания со стороны США уважения к нашей стране. Достаточно напомнить, что президент США Джо Байден вновь обошел 907-ю поправку к "Акту в поддержку свободы", что позволит США оказывать прямую военную помощь Азербайджану. Эта новость вызвала прогнозируемую истерику в рядах армянской диаспоры. Но им ничего иного и не остается. Тем более, сейчас.

А Азербайджан последовательно развивает свои отношения с ведущей мировой державой. И не только с ней. Наша страна имеет ровные, взаимовыгодные отношения и с Россией. При этом, Азербайджан никогда не давал повода в том, что всегда играет по правилам, признанным международным сообществом. В итоге, Азербайджана, в числе государств, которые Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства финансов США (BIS) включили в свой "черный список", нет.

Там есть Армения. И это, безусловно, будет иметь для нее самые печальные последствия. Причем, не только со стороны США, но и ЕС. А это означает быстрый путь РА в пропасть. Ведь она крайне донельзя экономически уязвима. В частности, видимая финансово-экономическая "стабильность" в РА объясняется только тем, что она увеличивает свой внешний долг. Он уже перевалил за отметку в 9 миллиардов долларов. Что будет, если РА попадет под американские и европейские санкции, не сложно представить. При этом, уже очевидно, что в США окончательно поняли, что из себя в реальности представляет Армения. Со всеми вытекающими из этого вывода последствиями.