Армяне обстреляли Кяльбаджар

Вечером 11 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны.

В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник был подавлен.