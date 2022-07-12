https://news.day.az/politics/1478189.html Армяне обстреляли Кяльбаджар
Армяне обстреляли Кяльбаджар
Вечером 11 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны.
В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник был подавлен.
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