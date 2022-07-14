Исторический день: Гейдар Алиев и новая эпоха

Автор: Акиф Меликов,

заслуженный деятель искусств

В истории действуют два закона: закон больших чисел и закон великих людей. Справедливость этого наблюдения доказана многократно и на примере невероятных изменений в судьбе и жизни многих государств и народов, достигнутых благодаря величайшим личностям. Это примеры влияния на ход истории для своих стран Петра Первого в России, Махатмы Ганди в Индии, Мустафы Кемаля Ататюрка в братской Турции.

Сегодня, счастливо проживая в Азербайджане, который является самым мощным, лидирующим государством Южного Кавказа, играющим существенную роль на мировой политической арене, с чувством безграничной благодарности вспоминаешь о личности, которая создала основы для нынешнего статуса нашей страны. Это была огромная, титанически трудная работа, осуществленная гениальным политическим стратегом Гейдаром Алиевым.

А начало этой работы во благо каждого из нас было положено 14 июля 1969 года. Именно тогда, на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана первым секретарем ЦК был избран Гейдар Алиев. В этот день началась новая эпоха в жизни Азербайджана. Тогда еще советского, но впоследствии уже станет очевидно, что патриарх мировой политики уже тогда закладывал основы для появления независимого, сильного Азербайджана.

Гейдар Алиев справедливо видел стремительное развитие республики в ее экономической мощи и национальных кадрах. Поэтому, он использовал все преимущества советской системы для решения этих задач, для возведения прочного фундамента нашего общего дома под названием Азербайджан. В итоге, благодаря Гейдару Алиеву, в советский период республики были созданы целые отрасли экономики - от нефтяной до сельскохозяйственной.

Советский Азербайджан в период, когда республику возглавлял Гейдар Алиев, превратился в республику, опережающую многие иные в СССР по темпам экономического развития, по уровню доходов населения. При этом, что крайне важно, Гейдар Алиев сделал ставку на формирование национальной научной, трудовой, культурной, военной элит.

Именно благодаря Гейдару Алиеву в 1971 году в Баку была сформирована спецшкола имени Дж. Нахичеванского. В 1973 году школа получила статус общереспубликанской. Это был очень мудрый, дальнозоркий шаг по формированию национальной военной элиты. И после своего возвращения во власть, уже в независимом Азербайджане, именно по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 24 ноября 1997 года спецшкола была переименована в военный лицей имени Дж. Нахичеванского.

Более 100 выпускников училища в разное время были награждены орденами и медалями Азербайджана, из них 8 - были удостоены почётного звания Национального Героя Азербайджана. Это те, кто по праву могут называть себя национальной военной элитой Азербайджана, которую создал и вырастил Гейдар Алиев. И я убежден в том, что он сейчас гордился бы, видя плоды своей исторической деятельности во благо нашей страны, нашего народа.

Нынешний Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева являются авторами исторической победы нашей страны в 44-дневной войне, по итогам которой были освобождены, находившиеся более четверти века под армянской оккупацией наши земли. Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев модернизировал азербайджанскую армию, превратив ее в одну из самых боеспособных в мире. Он укрепил экономическую мощь республики, сделал ее сильным игроком на мировой политической арене. Первая леди Мехрибан Алиева внесла свой исторический вклад в культурное развитие государства, она сделала все, чтобы о вкладе Азербайджана в мировую культуру говорили везде, в столицах ведущих мировых держав и ЮНЕСКО, ИСЕСКО.

Я никогда не забуду, с какими надеждами ожидали ежедневных обращений к народу Президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе 44-дневной войны. И глава государства сообщал всем нам о новых и новых победах азербайджанской армии. А Первый вице-президент Мехрибан Алиева по-матерински тепло, по-женски трепетно благословляла наших солдат и офицеров, посещала их в госпиталях. Сейчас, после освобождения наших земель, самая элегантная и красивая пара на мировой политической арене регулярно совершают поездки в Карабах, руководя поражающими воображение темпами восстановительных работ.

Да, мы уже видим, сколь стремительно расцветает великая Шуша, как уже функционирует международный аэропорт в Физули. А еще, мы видим, как США, ЕС, Россия, Китай подчеркивают статус Азербайджана, как политического и экономического лидера Южного Кавказа, обладающего мощнейшей в регионе армией и играющего колоссальную роль в процессах, происходящих на пространстве Евразии.

И это - еще одно доказательство того, что правы все, кто говорит о важнейшем влиянии личности на ход истории. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева уже вписали свои имена в новейшую историю нашей страны золотыми буквами. Они блестяще развили то, что оставил в наследство нашему народу, нашей стране Общенациональный лидер Гейдар Алиев. О роли которого в истории Азербайджана и нашего региона можно говорить долго, исключительно стоя и благодаря судьбу за то, что произошло 14 июля 1969 года, когда началась новая эпоха в жизни Азербайджана.