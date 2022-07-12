Руководство Министерства обороны посетило Вторую Аллею шехидов

12 июля первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и руководящий состав министерства посетили Вторую Аллею шехидов по случаю годовщины Товузских боев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, сначала минутой молчания была почтена память сынов Родины, павших во имя независимости и территориальной целостности нашей страны, вознесены молитвы за упокой их душ.

Затем были возложены цветы на могилы шехидов, героически погибших, отражая провокацию армянских вооруженных сил на Товузском участке азербайджано-армянской государственной границы в июле 2020 года, и других шехидов, покоящихся на Аллее.