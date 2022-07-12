Катастрофа Урмии

Автор: Лейла Таривердиева

Недавно NASA обнародовало спутниковые снимки озера Урмия, расположенного на северо-востоке Исламской Республики Иран. Эти фотографии позволяют осознать всю глубину и трагичность такого понятия, как экологическая катастрофа. Накануне к этой же теме обратился всемирно известный французский фотограф азербайджанского происхождения Реза Дегати. Выложенное им в Facebook видео позволяет проследить по годам, как умирает крупнейшее на Ближнем и Среднем Востоке озеро.

Или его убивают?

Дегати пишет: политика Исламской Республики Иран высушивает озеро Урмия в центре иранской провинции Азербайджан. Из-за этого соль и химические вещества высохшего озера распространятся по провинции и создадут экологическую катастрофу, что приведет к массовым перемещениям населения провинции. Беспрецедентное и ненаучное перекрытие всех местных рек, впадающих в него, и откачка грунтовых вод в его окрестностях оставили от озера 10 процентов того, чем оно было изначально. Все протесты людей были подавлены, многие убиты, многие сейчас находятся в тюрьмах. Это также международная экологическая катастрофа, пишет французский фотограф.

Озеро Урмия начало высыхать с 1995 года. Прошло почти тридцать лет, и на сегодня оно потеряло уже 95 процентов своего объема. Это страшно. В последние годы в Иране заговорили о надвигающейся экологической катастрофе, которая может привести к перемещению миллионов иранцев. По прогнозам специалистов, годы с низким уровнем осадков и повышением температуры вызовут песчаные бури, которые могут поглотить обширные участки иранской территории. Высыхание озер и рек, сокращение запасов подземных вод, оседание почв, загрязнение воды и ее нормирование, потери в сельском хозяйстве, соляные и песчаные бури достигают в Иране тревожного уровня. Специалисты указывают, что скорость испарения в стране превышает глобальную норму - две трети осадков испаряются до того, как они успевают наполнить реки. Кроме того, бытовое потребление воды на 70 процентов выше, чем в среднем по миру.

Это все понятно. Но вот в чем вопрос - засуха и изменения климата коснулись не только Ирана. Проблемы имели место и в других странах региона. Тем не менее, тамошние водоемы не оказались в столь катастрофическом состоянии. Водоемы, и подземные, и наземные, восстанавливались, потому что природа всегда находит пути восстанавливать баланс. Исключение составляют те случаи, когда имеет место грубое вмешательство человеческого фактора. Несколько лет назад глава Организации по охране окружающей среды Ирана Иса Калантари раскритиковал экспертов и власти за проведение неправильной политики управления водными ресурсами в течение последних трех десятилетий, что привело к банкротству водного сектора. "Сегодня в стране нет живого пруда или озера, и мы задаемся вопросом, почему в стране увеличилось загрязнение пылью", - цитирует его ISNA.

Спутниковые снимки показали, что озеро лишается за год около 220 квадратных километров своей площади. Как можно видеть на фотографиях, часть водоема "позеленела", часть "покраснела", что вызвано поведением водорослей деятельностью бактерий и химических веществ. Такое временами происходит на многих водоемах мира, но у Урмии, по мнению специалистов, мало надежд на выздоровление. Процесс слишком запущен и уже практически необратим. В октябре прошлого года руководитель Региональной водной компании провинции Западный Азербайджан Ясир Рахбардин заявил, что уже к концу осени озеро Урмия может исчезнуть с карты, если не будут предприняты срочные шаги по его восстановлению. В 2021 году водоем потерял в два раза больше своего объема, чем в 2020-м. Обмеление и засаливание уже сказалось на богатой некогда флоре и фауне водоема, а также на маршрутах миграции перелетных птиц, находивших здесь пристанище.

У иранских экспертов и экологов накопилось много вопросов к властям страны. Дело в том, что на восстановление озера из государственного бюджета выделялись огромные средства, однако никакой деятельности в этом направлении замечено не было. Временные улучшения ситуации, как, например, в декабре прошлого года, когда объем воды в озере Урмия увеличился на 220 миллионов кубометров, связаны лишь с выпадением осадков, но никак не с принимаемыми правительством мерами.

По прогнозам специалистов, полное высыхание озера приведет к песчаным и соляным бурям на "четверти территории Ирана". Это, в свою очередь, вызовет массовую миграцию из этого региона. И истощение ресурсов подземных вод уже привело к эвакуации многих деревень. По мнению того же Калантари, если кризис продолжится, "примерно 50 миллионов человек - 70 процентов иранцев - не будут иметь другого выбора, кроме как покинуть страну".

Если учесть, что озеро Урмия расположено в провинции, населенной в основном этническими азербайджанцами, то более всего от экологической катастрофы пострадают наши соплеменники. Осознавая это, местное население ведет борьбу за спасение озера уже не первый год. Еще в 2011 году британская The Guardian писала о том, что Урмия находится в центре региона, где проживают азербайджанцы, и азербайджанские активисты-защитники озера жалуются на преследования со стороны властей. "Тысячи людей, проживающих в городах Урмия и Тебриз, вышли на улицы, протестуя против провальной политики властей в вопросе приостановки процесса высыхания озера... Участники акций получили ранения в столкновениях с силами безопасности. Судьба озера стала уже политической проблемой", - говорится в статье.

В 2014 году 22 члена иранского парламента обратились к правительству страны с требованием предпринять меры для предотвращения экологической катастрофы. Однако законопроект о "Восстановлении озера Урмия" был отклонен парламентом. Широкие акции протеста азербайджанцев городов Тебриза и Урмия прошли в августе того же года. Как писали в тот период СМИ, азербайджанские активисты усматривают в нежелании Тегерана предпринимать активные меры по спасению озера Урмия целенаправленную политику дискриминации и ассимиляции.

Между тем, нельзя обвинить иранские власти в полном ничегонеделании. В 2010 году был утвержден проект переброски в озеро Урмия 600 миллионов кубометров воды из пограничной реки Араз. Для реализации этого проекта предусматривалось выделить 1,2 миллиарда долларов. Проект до сих пор не реализован, потому что против выступила азербайджанская сторона. По мнению азербайджанских специалистов, проведение канала из реки Араз для предотвращения высыхания озера Урмия вызовет нехватку воды в Саатлинском, Сабирабадском и Имишлинском районах республики.

Пойдем дальше. В 2013 году иранское правительство начало разработку проекта по спасению озера за счет переброски вод Каспийского моря, который ничем не закончился. В 2014 году совместно с ПРООН был разработан план спасения озера, который требовал вложения 1,3 миллиардов долларов. В 2015 году стало известно, что иранская сторона договорилась с Арменией и Грузией о помощи в восстановлении уровня воды в Урмии через транспортировку в Иран вод озера Севан и реки Кура. Предполагалось, что вода будет поставляться посредством трех станций. После оглашения этих планов Ираном Армения сразу же от них отказалась, что вполне естественно, так как Севан, а точнее - Гёйче, само находится под угрозой экологической катастрофы. В 2016 году было решено пополнить озеро за счет прошедших очистку сточных вод крупных городов Тебриз и Урмия, а также за счет введения запрета на самовольное использование подземных вод и расчистки русел рек. К 2021 году общий приток воды планировалось довести до более чем 300 миллионов кубометров...

Как видим, желание изменить ситуацию у Тегерана все же есть. Остается надеяться, что оно является искренним. Практически ежегодно вопрос поднимается, обсуждается, рисуются проекты, строятся планы, выделяются немалые средства. А водоем, включенный в список ЮНЕСКО как биосферный заповедник, тем временем умирает. Причины происходящего (строительство дамб, бессистемная хозяйственная деятельность и др.), судя по всему, были известны с самого начала и могли быть устранены без особых затрат. В условиях изменения климата, участившихся засух сохранить каждую каплю воды было принципиально важной задачей. Почему решение проблемы затянулось на десятилетия? Сложный вопрос.

Реза Дегати прав - умирание Урмии это катастрофа международного масштаба. Высыхание озера уже повлияло на экосистему региона. Полное же его исчезновение полностью изменит ее навсегда.