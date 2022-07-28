Армяне утратили право претендовать на какую-либо автономию в Азербайджане

В недавних дискуссиях некоторые армянские ученые продвигали идею автономии армянского меньшинства в Карабахском регионе. Тем не менее, их аргумент ошибочен на основании: (а) международного права, (б) наследия насильственного конфликта и, что наиболее важно, (в) числа затронутых армян, которые даже не составляют 0,1% населения Азербайджана по некоторым меркам.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье профессора кафедры политических наук университета Юта Хакана Явуза, опубликованной в британском издании E-International Relations.

Автор напоминает, что в своем недавнем эссе Ваагн Аведян, доктор философии, исследователь мира и конфликтов, заявил, что автономия "не является решением для будущего Карабаха".

"Я полностью согласен с его выводом, но по другим причинам. Вместо этого Аведян выдвигает идею сепаратизма на основе "лечебного" сепаратизма.

Аведян утверждает, что армянское меньшинство не может жить вместе с азербайджанцами, и поэтому они должны либо быть независимыми, либо объединиться с Арменией. Я бы сказал, что для безопасности и благополучия Армении и Азербайджана, а также благополучия армянского меньшинства не должно быть никакой формы территориальной автономии. Карабахский конфликт следует считать ключевой причиной сокращения населения Армении с 3,3 млн в 1994 году до 2,9 млн в 2021 году, что совпадает с сокращением численности армян в Карабахе", - отмечает Явуз.

Что касается международного права, то, как отмечает историк, этнические меньшинства в суверенном государстве не имеют права на отделение: "Суверенное государство должно предложить автономию. Международное право предлагает веские причины того, почему такая способность принимать решения остается за суверенным государством: (а) стабильность международной системы, (б) мир и безопасность и (в) экономическое процветание сообществ. Все они ставят территориальную целостность выше принципа самоопределения".

Автор при рассмотрении конфликта, длившегося более тридцати лет, массовых этнических чисток азербайджанцев с их исконных земель и отказа армян жить вместе с азербайджанцами, приходит к выводу, что армяне утратили свое право претендовать на территориальную автономию. При этом было нарушено международное право, было оккупировано около 20% прилегающих территорий Азербайджана, и было несколько заметных волн этнических чисток, включая печально известную Ходжалинскую резню, напоминает он.

"Те, кто предложил модель Аландских островов для региона, не понимают различий между двумя соответствующими случаями. Шведы, которые пользовались высокой степенью автономии в составе Финляндии, почти не применяли оружие для демонтажа своего государства или проведения массовых кампаний этнических чисток.

Таким образом, решение на Аландских островах не представляется ни осуществимым, ни разумным, учитывая особенности конфликта и, в частности, сепаратистскую разновидность национализма среди армян. Армяне Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) имели высокую степень автономии в составе бывшей Азербайджанской Республики советской империи на протяжении всего ее существования с 1923 года до распада Советского Союза в 1991 году. Однако вместо этого карабахские армяне участвовали в разрушительной кампании", - подчеркивает историк.

По его словам, наука об этническом и националистическом менеджменте разделилась на успехи и неудачи этнотерриториальной автономии. Те, кто занимался постсоветской межэтнической напряженностью, обычно утверждают, что территориальная автономия способствует национализму и подрывает стабильность в новых независимых странах. Во многих случаях этническая автономия порождает сепаратизм. После кровавого насильственного конфликта этническая автономия, предложенная в качестве решения, с большой вероятностью приведет к углублению раскола и институционализации конфликта.

"Группа видных ученых, занимающихся вопросами этнического управления, таких как Роджерс Брубейкер, Валери Банс, Стивен Уоттс и Филип Дж. Рёдер, приводит убедительные аргументы и доказательства против территориальной автономии, которая рассматривается как увековечивание конфликта и растрата ресурсов как пострадавшее меньшинство и центральное государство. Основываясь на событиях в бывшей Югославии и Советском Союзе, а также совсем недавно в Ираке, я бы сказал, что этно-территориальная автономия рискует стать наиболее разрушительным механизмом для всех сторон", - считает Явуз.

Он напоминает, что существуют четыре причины против территориальной автономии. Во-первых, это обычно усугубляет неуверенность и закрепляет поляризацию. Во-вторых, она препятствует национальной интеграции между различными этническими группами, подрывая социальную сплоченность между ними и, следовательно, разнообразие общества. В-третьих, она узурпирует формирование общей идентичности среди различных групп. И, наконец, она способствует созданию автономных и конфликтных анклавов с националистически настроенными "политическими предпринимателями", которые больше заботятся о своих личных интересах, чем о благополучии своей группы.

"Короче говоря, территориальная автономия поддерживает исконную этническую или религиозную принадлежность и углубляет разногласия между группами. Это приводит к феномену этнической тюрьмы для этих групп, какой она стала для армян в Карабахе. Исследования Сванте Корнелла и Джека Снайдера независимо друг от друга иллюстрируют, как территориальная автономия стала разрушительной и привела к конфликту. Ученые, занимающиеся разрешением конфликтов в обществах с культурным плюрализмом, утверждают, что в районах с историей насильственных конфликтов территориальная автономия действительно может подпитывать сепаратистские движения.

Армяне пользовались высокой степенью административной и территориальной автономии в бывшем советском Азербайджане. Надвигающийся распад Советского Союза в 1991 году придал смелости им усилить свое сепаратистское движение. Когда армяне НКАО проголосовали за отделение в надежде на объединение с Арменией, Азербайджан лишил НКАО ее автономного статуса. Именно этот исторический фон событий свидетельствует о том, что наличие такой автономии породило армянское движение сепаратистского национализма и привело к конфликту в Карабахском регионе.

Чтобы остановить непрекращающийся цикл насилия, который уже привел к растрате скудных экономических ресурсов, и вместо этого двигаться к созданию условий сосуществования и интеграции, армянское меньшинство должно отказаться от своей нереальной мечты о независимости", - пишет историк.

"Аналитически ориентированные и эмпирически обоснованные исследования Филипа Г. Редера показавают, что автономия стимулирует этнический сепаратизм, предоставляя ресурсы и мотивы националистическим предпринимателям, выступающим за отделение. На Кавказе, особенно в случае с НКАО, автономия поглотила и без того ограниченные ресурсы нового независимого Азербайджана в той же мере, что и ресурсы Республики Армения, что мешало обеим странам реализовать преимущества полной независимости.

Из-за истории насильственного конфликта и свидетельств прошлых действий, позволяющих предположить, как этнические группы, скорее всего, будут действовать в будущем, автономия, вероятно, будет способствовать мести и ненависти к азербайджанцам. Масштабы разрушений в некогда оживленных азербайджанских городах также подчеркнули травму и глубокие раны, нанесенные азербайджанскому населению во время армянской оккупации. Таким образом, можно понять, почему среди азербайджанцев почти нет желания предоставлять какую-либо форму автономии армянам", - пишет автор.

По его мнению, сегодня по-прежнему видны признаки радикализации армян в Армении и Карабахе. В этом контексте он напоминает призывы к насилию против правительства Пашиняна.

"Хотя армяне по-прежнему настаивают либо на объединении с Арменией, либо на переходе под протекторат России, они иронически пытаются рационализировать аргумент принципом самоопределения. Хотя армяне Карабаха провозгласили себя "республикой арцах", ни одно государство, даже Армения, не признало это образование юридически, поскольку такой шаг нарушал все международные нормы. Первый вариант (т. е. независимость или союз с Арменией) потерпел поражение и был аннулирован на поле боя в 2020 году. Однако после Второй карабахской войны некоторые армянские ученые стремятся продвигать сепаратизм как исправительное право, но это слабый аргумент. Аргумент исправительного права рассматривает отделение как крайнюю меру в ответ на серьезную несправедливость, а также на политику центрального правительства, направленную на отрицание выживания этнической группы. В случае Азербайджана армянское меньшинство пользовалось высокой степенью автономии, и Баку никогда не пытался лишить эту автономию до тех пор, пока НКАО не объявила о своей независимости в результате геополитических изменений, происходящих в республиках бывшего Советского Союза. Осуществление принципа на самоопределение не включает право на отделение вне колониального контекста. Идеалы исправительного права и исправительного отделения являются чем-то новым, поскольку они допускают отделение только тогда и только тогда, когда пострадавшее меньшинство подвергается серьезной несправедливости. Ни в одном международном договоре или судебном решении не содержится исправительного отделения.

Азербайджан должен работать над интеграцией армянского меньшинства в азербайджанское гражданское общество. Никакая форма территориальной или этнической автономии не улучшит отношения между Арменией и Азербайджаном. В то время как некоторые националистически настроенные армяне могут счесть более удобным приветствовать помощь России и ее вооруженных сил для достижения своих целей, также, вероятно, есть группы, которые до сих пор хранили молчание, которые предпочли бы, чтобы обе стороны конфликта следовали дипломатическому компромиссу и наводили мосты.

Вся Армения не должна жертвовать своим экономическим и стабильным политическим потенциалом ради армянского меньшинства в Азербайджане, численность которого продолжает сокращаться. Для Армении настало время попробовать другой путь: путь переговоров с Азербайджаном, чтобы гарантировать, что культурные права этого меньшинства армян будут полностью гарантированы", - резюмировал автор.