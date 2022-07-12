Великий перелом: два года победе Азербайджана в войне в Товузском направлении

Автор: Акпер Гасанов

Это было последнее предупреждение для Армении о том, что Азербайджан готов и способен одержать великую, историческую победу и вернуть свои оккупированные территории. Руководство РА, ныне пытающееся изображать "готовность к миру", тогда вовсю показывало готовность к войне. Премьер-министр РА Никол Пашинян, министр обороны РА Давид Тоноян и другие представители официального Еревана делали тогда откровенно провокационные заявления, осуществляли чудовищные, кровавые действия.

Руководство нашей страны проявляло чудеса выдержки и терпения, предупреждая врага о недопустимости совершения военной провокации, о печальных для противника последствиях ее осуществления. Официальный Ереван предпочел остаться глухим к этим предупреждениям с нашей стороны. Он перешел "красную черту" и 12 июля 2020 года подразделения Вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, они обстреляли наши позиции из артиллерийских орудий и предприняли попытку наступления.

Обратите внимание, это была провокация, совершенная армянской стороной не в зоне противостояния наших войск в Карабахе, а именно на азербайджано-армянской границе. Смысл этого шага был понятен - руководство РА искренне рассчитывало, что Азербайджан не решится на ответные действия, а если они и последуют, то РА обратится за помощью в ОДКБ и эта помощь ей будет оказана. В итоге, армянская сторона просчиталась.

В первый же день той скоротечной войны в результате принятых адекватных мер противнику был нанесен серьезный удар, и он с потерями отступил. Таким образом были решительно пресечены попытки вооруженных сил Армении захватить позиции азербайджанской армии и не допущены какие-либо территориальные потери. Увы, при отражении армянской провокации погибло трое военнослужащих нашей Армии, еще пятеро получили ранения.

При этом личный состав армянской армии понес в этих боях многочисленные потери. Но это их, на первых порах, не остановило. В ночь на 13 июля с целью усиления напряженности в товузском направлении, армянская армия вновь обстреляла из минометов позиции наших ВС, в том числе село Агдам Товузского района. Все это время, разнообразные проармянские российские пропагандисты из кожи вон лезли, дабы обвинить Азербайджан в провокации, совершенной РА.

В ходе ночных боев с применением артиллерии, минометов и танков, точным огнем подразделений Вооруженных Сил Азербайджана были уничтожены база, артиллерийские установки, техника и живая сила противника. В итоге армянская сторона снова понесла большие потери, но снова упорно продолжила осуществлять провокации. Так, на протяжении всего 13 июля подразделения ВС РА обстреливали из минометов и артиллерийских орудий села Агдам и Дондар-Гушчу Товузского района. Это был открытый террор против мирного азербайджанского населения - привычная для армянских оккупантов "тактика"!

Безусловно, азербайджанская армия ответила противнику максимально жестко. Ответным огнем были уничтожены несколько военных объектов и единиц техники оккупантов, а также их огневые позиции, радиолокационная станция, личный состав, штаб батальона и военная инфраструктура. Но и 14 июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок села Агдам, Алибейли и Дондар-Гушчу Товузского района.

В тот день в ходе боя героически погибли находившиеся на переднем крае обороны генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев, а также пятеро наших военнослужащих. Они стали шехидами, предотвращая атаку врага. Это была последняя капля в чашу нашего терпения! Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев отдал приказ о начале карательной операции против Армении.

Это было то, на что никак не рассчитывали руководители РФ и покровители Армении в разных странах мира. Еще большим сюрпризом для них оказалась мощь, сила, эффективность ударов азербайджанской армии. Плюс, рухнули надежды на вмешательство в конфликт ОДКБ. Почему? Потому, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, демонстрируя блестящие образцы ювелирно проведенной внешней политики, сумел заручиться нейтралитетом государств-членов ОДКБ!

В целом, та краткосрочная война в Товузском направлении стоила жизни 12 азербайджанским военнослужащим и 1 мирному жителю. Но потери противника были значительно большими - свыше ста оккупантов было уничтожено. Не удивительно, что военно-политическое руководство РА предпочло действовать ровно также, как их предшественники - скрывать от своего народа правду о реальных потерях своей армии, попутно пытаясь обвинять в случившемся Азербайджан.

Увы, официальный Ереван не понял главного - времена изменились. Азербайджан уже обрел необходимую политическую, экономическую и военную мощь, достаточную для решения всех задач, поставленных Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым. И уже совсем скоро, в конце сентября 2020 года, эта очевидная истина была доказана на поле боя. Началась 44-дневная война, по итогам которой враг был окончательно разгромлен, а оккупированные на протяжении более четверти века территории нашей страны были освобождены. Так были отомщены все наши шехиды Первой Карабахской войны, четырехдневной войны 2016 года, операции Гюннут в Нахчыване в 2018 году и боев под Товузом в 2020 году. Это было торжество справедливости и блестящей стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Опираясь на которую наша страна продолжает добиваться всех задач, отвечающих нашим национальным интересам.