Военные Турции, РФ и Украины обсудят в Стамбуле безопасную транспортировку зерна

Турецкая, украинская и российская военные делегации встретятся в Стамбуле для обсуждения вопросов безопасной транспортировки морем запасов зерна, оставшихся в украинских портах.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, встреча состоится 13 июля.

Акар сообщил, что провел переговоры по этому вопросу с российским коллегой Сергеем Шойгу и министром обороны Украины Олегом Резниковым.