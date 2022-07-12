https://news.day.az/politics/1478278.html Военные Турции, РФ и Украины обсудят в Стамбуле безопасную транспортировку зерна
Военные Турции, РФ и Украины обсудят в Стамбуле безопасную транспортировку зерна
Турецкая, украинская и российская военные делегации встретятся в Стамбуле для обсуждения вопросов безопасной транспортировки морем запасов зерна, оставшихся в украинских портах.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
По его словам, встреча состоится 13 июля.
Акар сообщил, что провел переговоры по этому вопросу с российским коллегой Сергеем Шойгу и министром обороны Украины Олегом Резниковым.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре