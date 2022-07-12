Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты общин Соединенного Королевства

В рамках официального визита в Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова 12 июля встретилась с председателем Палаты oбщин этой страны сэром Линдси Хойлом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, в честь визита спикера азербайджанского парламента перед зданием парламента Соединенного Королевства был поднят Государственный флаг Азербайджанской Республики.

Сэр Линдси Хойл, поприветствовав председателя Милли Меджлиса, отметил, что его страна придаёт большое значение визиту руководителя парламента Азербайджана. Отметив, что исполнилось 30-лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, он сказал, что за эти годы было налажено успешное партнерство между Соединенным Королевством и Азербайджаном.

Отметив заинтересованность Великобритании в дальнейшем углублении взаимоотношений с Азербайджаном, сэр Линдси Хойл подчеркнул важность развития сотрудничества между парламентами двух стран.

Поблагодарив за оказанное азербайджанской парламентской делегации высокое гостеприимство, Сахиба Гафарова довела до внимания, что это её первый визит в Великобританию в качестве председателя Милли Меджлиса Азербайджана. Она выразила уверенность в том, что этот визит послужит ещё большему укреплению и расширению межгосударственных и межпарламентских связей.

Отметив, что наши страны являются дружественными и партнерами, председатель парламента сказала, что в течение 30 лет установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией динамично развивалось основывающееся на взаимном доверии и поддержке сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной и других областях. Она отметила, что визиты, встречи высокого уровня играют исключительную роль в развитии двусторонних отношений. С этой точки зрения особо отметив визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Соединенное Королевство, председатель Милли Меджлиса сказала, что они являются показателем высокого уровня политических отношений.

Доводя до внимания, что экономические связи между нашими странами составляют один из главных компонентов наших отношений, председатель Милли Меджлиса отметила, что Соединенное Королевство является одним из главных торговых партнеров Азербайджана. В Азербайджане зарегистрированы около 600 британских компаний и это является положительным проявлением диверсификации нашего экономического партнерства.

На встрече был также отмечен высокий уровень связей и в энергетической сфере, подчеркнуто, что компания ВР является надежным партнером Азербайджана в области добычи нефти и газа. Азербайджан всегда ощущает политическую поддержку Соединенного Королевства в реализации Южного газового коридора. Активное сотрудничество существует и в области возобновляемой энергии.

Председатель Милли Меджлиса довела до внимания, что история парламентаризма в нашей стране начинается с начала минувшего столетия, с 1918 года - создания Азербайджанской Демократической Республики и ее парламента. Это была первая парламентская республика на мусульманском Востоке. В том же году, опередив большинство западных стран, Азербайджан предоставил женщинам право голоса и создал возможность парламентского представительства для всех этнических групп.

Отметив на встрече, что межпарламентские связи являются одними из важнейших частей двусторонних и многосторонних отношений между нашими странами, спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что между нашими народами существует взаимоуважение и дружественные отношения. Парламент Азербайджана намерен укреплять эти связи. В настоящее время наши законодательные органы вносят положительный вклад в развитие двусторонних отношений. В парламентах обеих стран функционируют группы дружбы, что заслуживает одобрения. Спикер отметила, что регулярные встречи, диалог, обмен мнениями, контакты между группами дружбы играют роль моста между парламентами. Посредством же парламентских комитетов можно ещё больше углубить межпарламентское взаимодействие и, таким образом, добиться положительных результатов. Комитеты могли бы также обмениваться опытом законотворческой деятельности в правовой, экономической, гуманитарной и иных областях.

Проинформировав на встрече председателя Палаты общин о текущей ситуации на Южном Кавказе и о перспективах мира между Арменией и Азербайджаном, Сахиба Гафарова отметила, что, одержав в 2020-м году победу в Отечественной войне, Азербайджан положил конец армянской оккупации своих земель и восстановил свою территориальную целостность. Азербайджан своими силами исполнил резолюции Совета безопасности ООН, а также требования других международных правовых документов. Сегодня уже нет конфликта между Арменией и Азербайджаном - былое противостояние осталось только в анналах истории.

Председатель Милли Меджлиса довела до внимания, что за годы оккупации Армения намеренно разрушила все города и сёла Азербайджана, подвергла вандализму памятники нашей культуры и истории, а также осквернила мечети и святилища. Сегодня Азербайджан самостоятельно ведёт широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции этих территорий. В настоящее время восстанавливается вся разгромленная за годы оккупации инфраструктура. В объявленных зонами "зелёной энергии" Карабахе и Восточном Зангезуре закладываются новые города, строятся новые сёла. Уже в этом году бывшие вынужденные переселенцы начнут возвращаться в свои дома. Но, увы, главным препятствием для их возвращения является интенсивное минирование Арменией ранее оккупированных ею земель. С 10 ноября 2020-го года в результате разрыва мин погибли или были ранены более 210 гражданских лиц и военнослужащих. Будучи одной из наиболее заминированных стран во всём мире, Азербайджан, в то же время, до сих пор находится в ряду стран, получающих наименьшую международную поддержку по гуманитарному разминированию. При этом председатель Милли Меджлиса особо отметила лепту, вносимую британскими компаниями в процесс разминирования на освобождённых от оккупации азербайджанских земель и в реализацию проектов по восстановлению и реконструкции, осуществляемых на этих территориях.

Спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что в постконфликтный период на Южном Кавказе появились новые реалии и новые возможности. Реализация этих возможностей внесет свой вклад в укрепление мира, безопасности и сотрудничества в регионе. Транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад пересекают территорию Азербайджана. Азербайджан уже выделил очень большие финансовые средства на транспортную инфраструктуру. Открытие Зангезурского коридора и всех региональных коммуникаций существенно повысит транспортный потенциал этого региона. Сахиба Гафарова отметила, что развитие транспортной инфраструктуры региона, в том числе, открытие Зангезурского коридора, внесут свой вклад в обеспечение развития и стабильности в регионе, а также принесёт пользу и самой Армении, живущей в условиях блокады.

На встрече был проведен обмен мнениями и по другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.