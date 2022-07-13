https://news.day.az/politics/1478405.html В механизированных подразделениях азербайджанской армии прошли практические занятия - ВИДЕО
В механизированных подразделениях азербайджанской армии прошли практические занятия - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, с экипажами механизированных подразделений азербайджанской армии проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В ходе занятий водители - механики усовершенствовали навыки управления боевой техникой, а операторы - наводчики - навыки ведения огня из различных видов оружия.
На практических занятиях, проводимых в целях дальнейшего повышения боевой готовности механизированных подразделений, были успешно выполнены все поставленные задачи, говорится в сообщении минобороны.
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