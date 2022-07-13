Вице-президент немецкого Бундестага посетит Баку

18 июля вице-президент Бундестага Германии Катрин Геринг-Экардт посетит Баку.

Об этом сообщили Day.Az в посольстве Германии в Азербайджане.

По данным дипмиссии, помимо переговоров с официальными лицами Азербайджана, в рамках визита Геринг-Экардт также запланированы встречи с гражданским обществом, журналистами и правозащитниками.