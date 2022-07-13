https://news.day.az/politics/1478411.html Вице-президент немецкого Бундестага посетит Баку
Вице-президент немецкого Бундестага посетит Баку
18 июля вице-президент Бундестага Германии Катрин Геринг-Экардт посетит Баку.
Об этом сообщили Day.Az в посольстве Германии в Азербайджане.
По данным дипмиссии, помимо переговоров с официальными лицами Азербайджана, в рамках визита Геринг-Экардт также запланированы встречи с гражданским обществом, журналистами и правозащитниками.
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