Армяне пытаются мстить Нетребко за мужа-азербайджанца

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Российское армянство уже давно нервно реагирует на всемирно известную певицу Анну Нетребко. Причина - ее брак с азербайджанцем, так же оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Однако Нетребко слишком талантлива и знаменита, чтобы просто так, без повода, взять и наехать, да еще излить при этом всю армянскую ненависть к национальности ее мужа.

На днях такой повод армянам представился. В соцсетях было выложено видео, на котором певица не очень корректно выразила свое отношение в адрес подписчиков ее аккаунта в Instagram. Как пишут российские СМИ, Нетребко стала получать в соцсетях много оскорбительных посланий от своих бывших поклонников в связи с тем, что не одобрила боевых действий в Украине и осталась с мужем в Европе.

Почему Нетребко не имела право высказать свое мнение - непонятно. Но журналист по фамилии Шахназаров, ведущий в Интернете шоу "Полный абзац", решил, что это прекрасный повод, чтобы отомстить певице за "предательство" и за брак с азербайджанцем.

Признаться, высказанное Михаилом Шахназаровым в адрес певицы в его программе больше похоже на детский лепет, точнее, на обиженное ворчание школьника, завидующего более успешному однокласснику. Да и все комментарии под видео программы в YouTube выдержаны именно в таком духе. Но аудитории простительно, а ведущий Шахназаров должен был постараться держать себя в руках. Анна Нетребко "считает себя лучше других", бубнил он, надувая губки. Они с "якобы мужем" "противопоставляют себя россиянам, которые не так известны, считая их быдлом и простолюдинами", - обиженно говорил ведущий-армянин. Так и казалось, что за этим последует фраза "я мааааме скажу". А с каким удовольствием Шахназаров прошелся по Юсифу Эйвазову, оскорблял и уничижал певца, словно давно ждал такой возможности. Дорвался, точнее - дождался своего часа, когда аудитория, так сказать, разлюбила любимую певицу и готова начать рвать ее на части. Ведь всем известно, что супруг певицы азербайджанец по национальности, и сейчас этот фактор можно переворачивать так и эдак.

В принципе, ни Анна Нетребко, ни Юсиф Эйвазов не нуждаются в представлении, и это всегда выводило армянскую сторону из себя. Напомним, что этой паре уже не в первый раз приходится становиться объектом армянских провокаций. В январе разгорелся целый скандал, когда армяне обвинили Эйвазова в якобы отказе выступать на церемонии открытия ежегодного Дрезденского Оперного бала (SemperOperaball) на одной сцене с некоей Рузан Манташьян. Дрезденский театр был забросан тысячами обращений. Художественному руководителю Semper Operaball Хансу-Йоахиму Фрею пришлось вмешаться и пояснить армянам, что ни с какой Манташьян на ее выступление в Semper Operaball 7 февраля 2020 года контракт не заключался вообще. Он также заявил, что "Юсиф Эйвазов пользуется большим уважением, особенно как космополитичный артист и честный человек".

В следующий раз истерика у армян произошла в октябре того же года, когда ВС Армении терпели разгромное поражение на карабахском фронте. 24 октября, в Москве должен был состояться концерт Пласидо Доминго. В рамках концерта также планировалось выступление Юсифа Эйвазова. Узнав об этом, армяне подняли в соцсетях оглушительный вой, утверждая, что Эйвазов собирается "использовать сцену Большого театра в целях антиармянской пропаганды"...

Теперь, наконец, российское армянство получило повод наброситься и на саму Нетребко. Благо, у широкой аудитории уже сформировано пропагандой определенное мнение о певице. И тут наличие мужа-азербайджанца может прийтись очень кстати.

Чисто армянский подход, исключающий даже намек на порядочность.