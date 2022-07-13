https://news.day.az/politics/1478416.html Секретарь высшего совета нацбезопасности Ирана посетит Азербайджан
Секретарь высшего совета нацбезопасности Ирана посетит Азербайджан
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани 15 июля посетит Азербайджан с однодневным визитом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на дипломатический источник.
В ходе визита Шамхани встретится с официальными лицами Азербайджана и обсудит аспекты двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы.
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