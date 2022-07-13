Секретарь высшего совета нацбезопасности Ирана посетит Азербайджан

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани 15 июля посетит Азербайджан с однодневным визитом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на дипломатический источник.

В ходе визита Шамхани встретится с официальными лицами Азербайджана и обсудит аспекты двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы.