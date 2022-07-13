Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Грузии в сферах энергетики и инвестиций

13 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с губернатором грузинского региона Квемо Картли Георгием Дохтуришвили, находящимся с визитом в Баку.

Как сообщили Day.Az в Кабмине Азербайджана, стороны на встрече выразили удовлетворение развитием азербайджано-грузинских дружественных отношений в различных сферах.

Было отмечено, что сотрудничество между городами двух стран играет важную роль в расширении двусторонних связей.

С этой точки зрения была подчеркнута важность меморандумов о сотрудничестве, которые будут подписаны между городами Азербайджана и Грузии в рамках визита грузинской делегации.

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и Грузии в торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и многих других сферах.