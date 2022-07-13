Азербайджанское государство уделяет особое внимание семьям шехидов и ветеранам войны

Азербайджанское государство уделяет особое внимание и заботу семьям шехидов и ветеранам войны. Президент Ильхам Алиев определил для каждой госструктуры важнейшую задачу - решение проблем граждан, относящихся к этой уязвимой группе населения.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

Депутат отметил, что предпринимаются важные шаги по улучшению жилищно-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны, предоставлению им частных домов, квартир, обеспечению транспортными средствами, оказанию реабилитационных услуг, обеспечению их современными протезами, решению проблем самозанятости.

По его словам, улучшение жилищно-бытовых условий инвалидов и ветеранов первой Карабахской войны, предоставление им легковых автомобилей, повышение их пособий и другие вопросы являются приоритетными для государства.

Османов отметил, что после окончания 44-дневной войны распоряжением Президента Ильхама Алиева для всестороннего решения проблем семей шехидов, раненых военнослужащих и участников второй Карабахской войны был создан Фонд Yaşat.

В то же время распоряжениями главы государства в связи с Победой были учреждены различные ордена и медали, и множество наших солдат и офицеров было ими награждены, сказал депутат.

"В этом вопросе никто не останется без внимания. Государство предпринимает важные шаги по улучшению жилищно-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны, предоставлению им частных домов, квартир. Соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева утверждена государственная программа по полному обеспечению в 2021-2025 годах жильем семей шехидов, инвалидов войны и других граждан из уязвимых групп населения. В результате на сегодняшний день более 13 тысяч человек обеспечены жильем. В то же время предпринимаются очень важные шаги по охране здоровья ветеранов, обеспечению их современными протезами, реабилитации, оказанию социально-психологических услуг", - сказал Османов.

Он отметил, что по мере роста экономической мощи страны увеличиваются размеры пособий и социальных выплат.

"В связи с этим в последние два года глава государства неоднократно подписывал соответствующие распоряжения. В соответствии с этими распоряжениями увеличены размеры пособий для семей шехидов, ветеранов и других лиц, относящихся к уязвимым группам населения", - добавил Османов.