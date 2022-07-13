Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар посетит Азербайджан. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе ЕС.

Сообщается, что на данный момент Клаар находится в Армении, после чего планируется его визит в Баку.

Ожидается, что Клаар проведет 15 июля в Азербайджане ряд двусторонних встреч.