https://news.day.az/politics/1478517.html Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан
Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар посетит Азербайджан. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе ЕС.
Сообщается, что на данный момент Клаар находится в Армении, после чего планируется его визит в Баку.
Ожидается, что Клаар проведет 15 июля в Азербайджане ряд двусторонних встреч.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре