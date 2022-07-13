Азербайджанское государство помнит о тех, кому мы обязаны победой

Автор: Лейла Таривердиева

За прошедший после 44-дневной Отечественной войны период неоднократно делались попытки заставить азербайджанскую общественность усомниться в том, что государство в достаточной мере заботится о ветеранах, инвалидах, семьях шехидов. Распространялись домыслы, инсинуации, искажалась информация. Между тем, есть реальные данные, с которыми не поспоришь. Это цифры и факты, свидетельствующие о том, что в Азербайджане для тех, кто прошел войну или потерял родных, делается то, что не делается больше нигде. Государство взяло на себя действительно много.

Фонд YAŞAT, призванный оказывать поддержку семьям шехидов и раненым при защите территориальной целостности страны лицам, продолжает оказывать финансовую помощь, оплачивая расходы на восстановление здоровья и психологическую помощь.

Так, в конце июня фонд оплатил операцию дочери шехида Эльджана Рагимли Сельджан и инвалида войны Сабухи Эйвазова. Еще раньше операции за счет фонда YAŞAT получили сын шехида Эльбруса Ахмедова Самраддин, мать шехида Нурлана Агакишиева Парвана Агакишиева и гази Садиг Шукюров. Это лишь несколько последних примеров. В целом же работа идет практически постоянно. С февраля 2021 года 167 гази были отправлены за счет средств фонда на лечение в Турцию. 129 из них выздоровели и уже вернулись на родину. Лечение 38 раненых продолжается. Причем, фонд отслеживает процесс, всегда находится рядом. Большинство участников войны, получивших ранения, проходят лечение в Азербайджане, но есть случаи, когда требуется опыт турецких специалистов. Немало тяжелораненых, получив помощь в Турции, затем продолжали лечение в самой республике. Недавно при организации фонда медицинская комиссия в составе сотрудников Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения посетила Турцию и провела оценку инвалидности 25 гази, проходивших там лечение.

В любом случае, без помощи не остался никто. YAŞAT для того и создан, чтобы поддерживать тех, кто потерял здоровье в боях за территориальную целостность Азербайджана, и членов семей павших за родину. Это священная обязанность, и как выполняет ее структура, можно увидеть на сайте YAŞAT.

По состоянию на июнь месяц, на счету фонда собрано 73 781 435,79 маната. По различным направлениям деятельности фонда израсходованы 61 114 757,86 маната. YAŞAT удовлетворил в общей сложности 10 215 обращений по улучшению бытовых условий, в том числе 4 417 обращений членов семей шехидов, 7 - членов семей пропавших без вести и 5 791 обращение получивших ранения участников войны. На имя 102 детей шехидов, родившихся после 27 сентября 2020 года в рамках проекта Onlar bizə əmanət были открыты депозитные счета на сумму 5000 манатов, их семьям оказана материальная помощь в размере 1000 манатов. По состоянию на июнь представителями фонда были проведены встречи в целом с 16 966 гражданами, 2 927 из которых являются членами семей шехидов, а 5 599 - получившими ранения участниками войны, изучены их нужды и потребности. Кроме того, приняты к исполнению 26 616 обращений от 12 526 граждан.

А вот так выглядят последние данные:

Фонд не только оплачивает восстановление здоровья, но также заботится о трудоустройстве, повышении профессиональных навыков посредством организации курсов, организует детские летние и спортивные лагеря для детей шехидов.

Несколько дней назад, 4 июля, в Шабранском районе начал работу такой летний лагерь, организованный совместно YAŞAT и организацией волонтеров ASAN. Лагерь будет действовать до конца августа. Всего планируется организовать 6 смен, которые охватят более 300 детей. В лагерях дети шеидов смогут участвовать в развлекательных, культурных, образовательных программах, экскурсиях, встречаться с интересными гостями и так далее. На время отдыха дети будут застрахованы и будут находиться под постоянным наблюдением врачей и психологов. То есть предусмотрено все, чтобы отдых детей героев прошел без проблем и стал максимально полезным и интересным.

Министерство труда и социальной защиты тоже не сидит сложа руки. Проблемы ветеранов и инвалидов решаются в режиме нон-стоп. В пять раз расширена программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны. За период, прошедший после завершения 44-дневной Отечественной войны, квартиры от государства получили 3 500 семей шехидов и инвалидов войны, из них 1500 - в 2022 году. По поручению главы государства программа обеспечения этих категорий граждан жильем в 2021 году была расширена в пять раз. Всего за прошедший период министерством труда и социальной защиты были предоставлены квартиры или частные дома более 12 500 семьям шехидов и инвалидам войны. Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева квартиры предоставляются также Героям Отечественной войны Азербайджана и семьям погибших Героев.

Государство предоставляет инвалидам войны автомобили. За последние четыре года автомобилями обеспечены до 1500, а всего за последние годы - 7450 инвалидов обеих карабахских войн. В этом году за руль уже сели 100 инвалидов 44-дневной Отечественной войны, до конца года авто получат еще 40 человек.

За счет государства 450 членов семей шехидов и инвалидов Отечественной войны были направлены в санаторно-курортные и лечебные центры страны, 41 инвалид привлечен к профессиональной реабилитации, для 60 ветеранов организованы мотивационные центры. По поручению Президента Ильхама Алиева, с декабря 2020 года министерство труда и соцзащиты проводит работу по обеспечению инвалидов войны высокотехнологичными протезами. За прошедшее время высокотехнологичными протезами 4-го поколения уже обеспечены 200 ветеранов Отечественной войны, а всего такие средства получили за счет государства 300 человек. Тут следует особо отметить, что процесс обеспечения азербайджанских воинов, потерявших здоровье в ходе боевых действий за территориальную целостность страны, начался после апрельских боев 2016 года по инициативе Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Протезы, предлагаемые потерявшим здоровье воинам в Азербайджане, являются одними из самых передовых на сегодня в мире.

Забота государства о семьях шехидов, ветеранах и тех, кто потерял здоровье в боях за родные земли, проявляется также в росте социальных выплат для этой категории граждан. С 1 января 2021 года по 1 января 2022 года пособия для семей шехидов, инвалидов войны, пенсии Национальных героев Азербайджана выросли в среднем на 60 процентов. Подчеркнем, что ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена с 220 до 500 манатов, для инвалидов войны I группы - со 165 до 400 манатов. Значительно выросли пособия, выплачиваемые инвалидам войны. По I группе инвалидности - со 101 до 220 манатов, по II группе - с 81 до 180 манатов, по III группе - с 73 до 120 манатов.

Государство также заботится о социально-психологической поддержке и реабилитации людей, прошедших войну или потерявших близких. Как мы уже отметили выше, лечение, реабилитацию гази 44-дневной войны взял на себя фонд YAŞAT, созданный согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года. Фонд был создан, как значится в указе, с целью формирования прозрачной, эффективной и доступной платформы для оказания дополнительной поддержки мерам, осуществляемым государством в сфере социальной защиты инвалидов войны и членов семей лиц, ставших шехидами. Средства фонда формируются за счет помощи (пожертвований) в виде добровольных финансовых средств граждан Азербайджана, соотечественников, проживающих за рубежом, других физических и юридических лиц, а также за счет других, не запрещенных законом источников.

Отметим, что в первые месяцы после создания фонда СМИ регулярно информировали, какие структуры и сколько средств пожертвовали YAŞAT, но в дальнейшем эта информация перестала относиться к разряду новостей, финансирование фонда стало обыденным делом. И если посмотреть список партнеров YAŞAT, можно убедиться, что средств на помощь героям достаточно. Следует отметить также, что в попечительский совет фонда избраны уважаемые в стране люди, пользующиеся доверием среди народа.

Еще один важный момент - в столице и регионах Азербайджана созданы единые координационные центры по работе с обращениями семей шехидов, участников и инвалидов войны, созданные указом Президента страны от 25 июня прошлого года. Центры оказывают 26 видов услуг по 6 структурам и 33 органам местной исполнительной власти. На сегодня их услугами уже воспользовалась 41 тысяча человек.

Подводя итог, можно констатировать следующее: государство создало все условия и возможности для того, чтобы люди, геройски сражавшиеся за целостность страны, граждане, потерявшие родных в этой войне, ни в чем не нуждались. В вопросе доведения всех этих возможностей до граждан могут пока оставаться какие-то недоработки. Но они тоже будут устранены. Никто не должен в этом сомневаться.