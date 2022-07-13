Али Асадов выразил соболезнования Японии в связи со смертью экс-премьера Синдзо Абэ - ФОТО
13 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил посольство Японии в Баку и выразил соболезнования в связи со смертью видного государственного деятеля, бывшего премьер-министра этой страны Синдзо Абэ.
Известие о смерти Синдзо Абэ в результате покушения было воспринято с глубокой скорбью, написал Асадов в открытой в посольстве книге соболезнований, сообщает Day.Az.
Было отмечено, что Синдзо Абэ, посвятивший всю свою жизнь и деятельность достойному служению родной стране, имел большой авторитет на международной арене. Были высоко оценены его большие заслуги в развитии отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Японией.
Также были выражены глубокие соболезнования семье и близким экс-премьера, народу Японии.
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