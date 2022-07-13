https://news.day.az/politics/1478574.html Кяльбаджар под обстрелом армян
Кяльбаджар под обстрелом армян
В полдень 13 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен.
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