Погиб военнослужащий азербайджанской армии

Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из автоматического оружия.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В сообщении отмечается, что около 23:00 13 июля военнослужащий срочной военной службы азербайджанской армии Манафзаде Руслан Шариф оглу погиб в результате выстрела из автоматического оружия.

По факту его гибели в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса, ведется следствие.