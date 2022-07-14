https://news.day.az/politics/1478621.html Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из автоматического оружия.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
В сообщении отмечается, что около 23:00 13 июля военнослужащий срочной военной службы азербайджанской армии Манафзаде Руслан Шариф оглу погиб в результате выстрела из автоматического оружия.
По факту его гибели в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса, ведется следствие.
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