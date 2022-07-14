В Азербайджане внимание к семьям шехидов и инвалидам войны - одно из приоритетных направлений социальной политики государства

В Азербайджане внимание к семьям шехидов и инвалидам войны является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов, передает Day.Az.

Депутат отметил, что в Азербайджане постоянно принимаются меры, направленные на улучшение жилищно-бытовых условий и повышение социального благосостояния семей шехидов.

"Государство постоянно принимает последовательные и целенаправленные меры в этом направлении. Как отметил Президент Ильхам Алиев, внимание, проявляемое в Азербайджане к семьям шехидов, гази и людям, пострадавшим от войны, действительно может считаться образцовым.

Азербайджан - одна из немногих стран мира, где семьям шехидов, инвалидам войны уделяется большое внимание и забота, государство предоставляет им квартиры и автомобили", - сказал Мамедов.

Депутат подчеркнул, что на сегодняшний день в Азербайджане более 13 тысяч человек из этой категории обеспечены жильем, а 7 400 гражданам предоставлены легковые автомобили.

"Это большая цифра. Стоящие в очереди участники и ветераны первой Карабахской войны уже в ближайшее время будут обеспечены жильем. Все это свидетельствует об успешном осуществлении социальной политики в Азербайджане. Государство предпринимает важные шаги для дальнейшего повышения благосостояния людей этой категории. Эти внимание и забота будут продолжены и в будущем", - сказал Мамедов.