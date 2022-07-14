В Азербайджане ведется серьезная работа по обеспечению соцзащиты семей шехидов и ветеранов войны

В Азербайджане реализуется чрезвычайно успешная социальная политика, и в ее рамках проводится серьезная работа по обеспечению соцзащиты семей шехидов и ветеранов войны, повышению благосостояния и решению их проблем. Усиление социальной защиты семей шехидов и ветеранов войны является одним из основных направлений государственной политики Азербайджана.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова, передает Day.Az.

Депутат отметила, что глава государства всегда уделяет этой сфере особое внимание и заботу.

"За последние три года в этой сфере были проведены революционные реформы. Так, пенсии и пособия, выплачиваемые семьям шехидов и ветеранам войны, были повышены почти в три раза.

В прошлом и нынешнем годах в соответствии с указом Президента Азербайджана были повышены пособия ветеранам.

Ведется серьезная работа не только по повышению пособий для данной категории граждан, но и по улучшению их жилищно-бытовых условий, обеспечению автомобилями", - сказала Гасанова.

Она отметила, что в рамках утвержденной главой государства программы в 2021-2025 годах планируется обеспечить жильем и частными домами 11 тысяч семей шехидов, ветеранов войны и других граждан из социально уязвимых групп населения.

"Соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева утверждена государственная программа по обеспечению в 2021-2025 годах жильем семей шехидов, ветеранов войны и других граждан из социально уязвимых групп населения. В результате на сегодняшний день более 13 тысяч человек из этой категории обеспечены квартирами или частными домами. Около 3 500 квартир или частных домов было предоставлено в послевоенный период.

В то же время предпринимаются очень важные шаги для охраны здоровья ветеранов, обеспечения их современными протезами, прохождения ими реабилитации. Им также оказываются социально-психологические услуги.

В рамках мер по обеспечению ветеранов войны автомобилями за последние четыре года им было предоставлено около 1 500 автомобилей, а в целом за все время - 7 450. В Азербайджане семьям шехидов всегда уделялось и будет уделяться большое внимание и забота", - подчеркнула Гасанова.