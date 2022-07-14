https://news.day.az/politics/1478705.html Делегация Комитета по внешним связям Европарламента посетит Азербайджан
Делегация Комитета по внешним связям Европарламента посетит Азербайджан
Делегация Комитета по внешним связям Европарламента посетит Азербайджан. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе комитета.
В сообщении отмечается, что делегация планирует посетить три страны Южного Кавказа в период с 17 по 22 июля.
В пресс-службе отметили, что на данный момент продолжается подготовка программы визита. Поэтому точные сроки посещения делегацией комитета Азербайджана на данный момент неизвестны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре