Делегация Комитета по внешним связям Европарламента посетит Азербайджан. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе комитета.

В сообщении отмечается, что делегация планирует посетить три страны Южного Кавказа в период с 17 по 22 июля.

В пресс-службе отметили, что на данный момент продолжается подготовка программы визита. Поэтому точные сроки посещения делегацией комитета Азербайджана на данный момент неизвестны.