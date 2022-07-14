Еврокомиссар по вопросам энергетики посетит Баку

В конце июля комиссар ЕС по энергетическим вопросам Кадри Симсон планирует посетить Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на EUobserver, визит нацелен на обсуждение вопроса по увеличению импорта природного газа в страны ЕС и проекта соглашения о поддержке расширения Южного газового коридора.

"Мы плотно сотрудничаем для увеличения поставок", - отметила Симсон.