https://news.day.az/politics/1478751.html Еврокомиссар по вопросам энергетики посетит Баку
Еврокомиссар по вопросам энергетики посетит Баку
В конце июля комиссар ЕС по энергетическим вопросам Кадри Симсон планирует посетить Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на EUobserver, визит нацелен на обсуждение вопроса по увеличению импорта природного газа в страны ЕС и проекта соглашения о поддержке расширения Южного газового коридора.
"Мы плотно сотрудничаем для увеличения поставок", - отметила Симсон.
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