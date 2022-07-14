https://news.day.az/politics/1478760.html Посол Турции поделился публикацией о генерал-майоре Поладе Гашимове - ФОТО
Посол Турции поделился публикацией о генерал-майоре Поладе Гашимове - ФОТО
Посол Турции Джахит Багчы поделился публикацией о Национальном герое Азербайджана, генерал-майоре Поладе Гашимове.
Как передает Day.Az, посол поделился публикацией на своей странице в Twitter.
"Мы чтим память героического командира Полада Гашимова в годовщину его гибели. Выражаем соболезнования его матери - Самае ханум, родным, боевым товарищам, героической азербайджанской армии и азербайджанскому народу", - написал дипломат.
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