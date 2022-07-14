Жалкая радикальная оппозиция пытается спекулировать на теме ветеранов

В последние годы, точнее, с 2004 года, Али Керимли, главарь маргинализированной ПНФА, кажется задумался о том, чтобы внести свой вклад в психологическую науку. Керимли, который считает, что реакции на новости о ветеранах Отечественной войны являются неотъемлемой частью политической повестки, лишний раз доказывает, что он не председатель партии, а просто блоггер-инфлюэнсер.

Хотя, на самом деле, всем хорошо известно о политическом спаде Али Керимли, который достиг своего низшего уровня. Но при всем этом хотелось бы ошибаться.

Хотелось бы, чтобы он поступил как председатель - вышел из хижины радикальной оппозиции и стал членом конструктивной и настоящей оппозиции. Керимли должен помнить, что он, как никак, политик, и избавиться от мечтаний и кошмарных идей. Ему необходимо определить для себя курс политической реабилитации.

Но этого не происходит, либо это для него не работате.

Как в знаменитой "Легенде о Тиле Уленшпигеле", Али Керимли - единственный, кто идет впереди тех, кто идет к пропасти, стремясь указать путь.

Однако... Если помните, проводник, о котором говорится в бессмертном произведении Шарля де Костера, сам не видел тот путь, по которому он вел людей. Али Керимли также можно считать одним из таких индивидумов, которые стараются максимально использовать любой удобный случай, рассматривая их как возможность, чтобы проявить себя.

Именно в этой связи он пытается политизировать практически каждое событие. Например, слух о том, что ветеран Эльвин Мамедов "покончил с собой, сжег себя" в Агдаше Туранчайского побережья.

На самом же деле, как выяснилось, гази не покончил жизнь самоубийством. Сам Мамедов опровергнул эту лживую информацию. Но изогнутая стрела Али Керимли уже успела стать выпущенной из лука.

Тем не менее, Керимли, деградировавший от неудавшейся политики до блогерства низкого уровня, придерживался своей обычной истеричной роли, не уточняя ничего: "Правительство виновато!", "Куда смотрит правительство!", "Что еще мы можем ожидать от этого правительства?!". Одним словом, ведет откровенную демагогию.

Однако через некоторое время, когда стало ясно, что Эльвин Мамедов не поджигал себя, Керимли добавил к своему посту "выразительной ненависти" в Facebook небольшую пометку: "Новость о самоубийстве ветерана Эльвина Мамедова в Агдаше не подтверждена. Эльвин сообщил, что получил ожоги по неосторожности. Сейчас его состояние стабильное", - написал он.

Как видим, у господина Керимли наблюдается явная псевдологичность.

Французский ученый Эрнест Дюпре писал, что псевдологичные люди имеют склонность фабриковать ложные сведения и информацию, формировать и рассказывать о невероятных и абсурдных "событиях". Таким образом, человек пытается привлечь внимание других, показывая, что он важен.

В поведенческих мотивах председателя-блогера ПНФА есть и другой оттенок - он пытается использовать ветеранов Отечественной войны Азербайджана в качестве орудия для своих гнусных целей.

Бороться во имя Родины - долг каждого гражданина. Также долгом каждого из нас является забота о тех наших гражданах, которые вернулись с войны. Их необходимо держать в центре внимания и решать проблемы.

Это аксиома, реальность и неоспоримый факт. Государство, в свою очередь, делает то же самое, обделяя вниманием каждого ветерана войны. Поэтому слишком уж примитивны повторяющиеся попытки тех, кто в последние дни пытается поднять т.н. "ветеранскую проблему". Для них цель - получить политические дивиденды.

Создавание недовольств в обществе, а затем коллективное направление этого недовольства на власть - устаревший сценарий "цветных революций". Политические негодяи, не выпускающие из рук пыльные "методические инструменты" американца Джина Шарпа, не одиноки и не независимы.

Как и прежде, они являются марионетками, управляются и действуют в соответствии с новыми инструкциями, которые они получают от своих кукловодов.

Местные группы радикальной оппозиции, пытающиеся объяснить отсутствие социальной базы и опорной массы тем, что объект, о котором идет речь, не определен точно, в поисках коллективного сознания находятся в постоянном поиске подобно бронксским бандам.

Новая цель, новое желание, но, как всегда, все это нелепое и примитивное зрелище.

К сожалению, эти люди не меняются и не собираются меняться.