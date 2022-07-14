Источник: Агентство международной информации Trend

Внимание и забота об участниках Отечественной войны, ветеранах, семьях шехидов - главный приоритет Азербайджана.

Об этом сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" ветеран первой Карабахской войны, политический эксперт Эльшад Гасанов, передает Day.Az.

По его словам, забыть войну непросто.

Участники войны должны постоянно находиться в контакте с психологом, окружающие также должны проявлять к ним внимание, отметил ветеран.

"Все знают о внимании и заботе, которые оказываются семьям шехидов. Участники войны относятся к социально чувствительной группе населения. Они видели смерть своих однополчан. Поэтому к ним следует относиться с особой чуткостью. Внимание и забота об участниках войны, ветеранах, семьях шехидов - главный приоритет Азербайджана. Этим лицам должна быть оказана моральная поддержка. Сегодня каждый человек должен проявлять к ним должное внимание и заботу", - сказал Гасанов.