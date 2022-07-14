Обнародованы расходы на оборону и нацбезопасность Азербайджана в 2021 г.

В 2021 году расходы на оборону и национальную безопасность Азербайджана составили 4 миллиарда 541 миллион 612,896 тысячи манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым законе об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год.

Из этих средств расходы на оборону составили 1 миллиард 838 миллионов 523,883 тысячи манатов, на национальную безопасность - 253 миллиона 823,599 тысячи манатов, на охрану границ - 341 миллион 524,683 тысячи манатов. Оставшиеся средства были израсходованы на другие мероприятия, связанные с обороной и национальной безопасностью.