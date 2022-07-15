Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева оказывают всестороннюю поддержку как ветеранам, так и семьям шехидов

Мы все, вся страна обязаны нашим ветеранам и должны заботиться о них. Они принесли нам радость победы, которую мы ждали тридцать лет. Азербайджанское государство, азербайджанский народ относится к ветеранам войны с большим уважением. Президент Ильхам Алиев, Первый вице-президент Мехрибан Алиева, Фонд Гейдара Алиева, Фонд YAŞAT, общественные организации оказывают им всестороннюю поддержку.

Об этом сказал Day.Az заместитель председателя Республиканской организации ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Азербайджана, кандидат наук, ветеран афганской и карабахской войн, полковник Джалил Халилов.

По его словам, общественность ежедневно информируется о том, какая работа делается для помощи нашим ветеранам, инвалидам, семьям шехидов, какие меры принимаются для их медицинской реабилитации в республике и за рубежом, для обеспечения их жильем, автотранспортом, работой.

Как правило, большинство переживших войну государств обращаются к социальным проблемам ветеранов через достаточно продолжительное время после ее окончания, отметил Халилов. Азербайджан - единственная страна, которая начала помогать участникам войны, раненым, инвалидам еще до завершения боевых действий. Наша страна единственная, где во время войны не был остановлен или сокращен ни один социальный проект.

"Конечно же, остаются пока вопросы, беспокоящие ветеранов войны. Государство знает об этом и делает все возможное для решения этих проблем, ищет пути к тому, чтобы эти люди, которым мы обязаны победой, могли восстановить здоровье, занять свое место в обществе. Для этого создаются все условия. Однако, к сожалению, находятся те, кто пытается использовать ветеранов и имеющиеся у некоторых из них проблемы в своих целях, для решения каких-то своих задач и интриг. Это следует учесть. Так, последний случай с ветераном, совершившим самосожжение, нас всех потряс. Тут есть много аспектов. Близкие гази должны были заметить изменения в его состоянии, обратиться в лечебные учреждения. Или же возьмем того, кто снимал трагедию на видео и выложил в сеть вместо того, чтобы остановить ветерана, не дать ему совершить непоправимое...

Люди, прошедшие войну, бывают чувствительны ко всему, и мы должны учитывать это. Они воевали, видели смерть товарищей, рисковали жизнью, многие потеряли руки и ноги, лишились здоровья. Война это страшное психологическое потрясение. И тут ответственность ложится не только на государство. К реабилитации ветеранов должны подключиться также их семьи, их родные, друзья, соседи. Общими усилиями нужно помогать им возвращаться к нормальной мирной жизни, восстанавливаться и психологически, и с точки зрения здоровья", - сказал Джалил Халилов.

У Азербайджана большое будущее, и наши гази, прошедшие войну, должны видеть это будущее, верить, что завтра будет лучше, чем вчера, резюмировал заместитель председателя Республиканской организации ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Азербайджана.

Лейла Таривердиева