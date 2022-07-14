Служба войск в Карабахе организована на высоком уровне

В соответствии с поручением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных азербайджанских территориях, организована на высоком уровне, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В то же время планомерно выполняются задачи по всестороннему обеспечению подразделений и дальнейшему улучшению их социально-бытовых условий.

Для дальнейшего повышения боеспособности личного состава, несущего круглосуточную службу в районах со сложным рельефом и суровыми климатическими условиями, поддержания боеготовности на высоком уровне строятся объекты военной инфраструктуры современного образца, проводятся другие необходимые мероприятия.

Для обеспечения качественной организации и несения боевого дежурства личным составом имеются склады для хранения запасов продовольствия и имущества, общежития, медпункты, столовые, полностью оснащенные необходимым кухонным оборудованием, комнаты для отдыха, служебные комнаты и другие объекты.

Военные городки оснащены централизованной системой отопления, освещения, водоснабжения и коммуникациями, а также генераторами для бесперебойного снабжения электроэнергией.

Служба материально-технического обеспечения постоянно контролирует бесперебойное обеспечение наших военнослужащих сезонной одеждой, свежим и калорийным горячим питанием, а также их социально-бытовые условия и организацию воинской службы, говорится в сообщении.