Губернатор грузинского региона Квемо Картли побывал в Госкомитете по работе с диаспорой

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Вагиф Сеидбеков встретился с делегацией во главе с губернатором грузинского региона Квемо Картли Георгием Дохтуришвили.

Поприветствовав гостей, заместитель председателя подробно рассказал об истории и направлениях деятельности комитета, работе, проводимой для укрепления связей проживающих за рубежом азербайджанцев с Родиной. Сообщив, что на днях состоялся 20-летний юбилей ГКРД, созданного великим лидером Гейдаром Алиевым, В.Сеидбеков сказал, что эта знаменательная дата была отмечена вместе с азербайджанскими солдатами в освобожденном от оккупации Карабахе. Коснувшись важности владения азербайджанцами, проживающими в Грузии, грузинским языком, он также остановился на реализуемых в этом направлении проектах.

Г.Дохтуришвили, выразив признательность за радушный прием, передал поздравления по случаю 20-летия создания Госкомитета по работе с диаспорой. Он подчеркнул, что дружественные отношения между двумя странами основаны на многовековых добрососедских отношениях. Констатировав, что разделяет мнение о необходимости владения азербайджанцами, проживающими в возглавляемом им регионе Квемо Картли, грузинским языком для интеграции в грузинское общество, губернатор отметил, что по его инициативе в каждой школе открыты курсы грузинского языка. Высоко оценив проекты, реализуемые ГКРД, Г.Дохтуришвили пригласил руководство Государственного комитета с визитом в Грузию для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что в грузинских регионах с компактным проживанием наших соотечественников Молодежным центром "Aльянс" в Тбилиси, Центром интеграции азербайджанцев Грузии в Марнеульском районе, Гардабанским молодежным центром в Гардабанском районе, "Кавказским центром права и интеграции" в Болнисском районе и другими центрами при поддержке ГКРД, наряду с преподаванием азербайджанского языка, истории, литературы и грузинского языка, осуществляется ряд важных проектов. Кроме того, наши соотечественники, столкнувшиеся с юридическими проблемами, могут, обратившись в функционирующий в Тбилиси при поддержке комитета Центр юридической помощи "Ганун", получить бесплатную юридическую помощь.