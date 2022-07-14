Франция продолжает оказывать техподдержку Азербайджану в процессе разминирования

Азербайджан и Франция продолжают поддерживать интенсивный диалог и партнерство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг журналистам посол Франции в Азербайджане Закари Гросс на мероприятии, посвященном французскому национальному празднику - Дню взятия Бастилии.

"Мы настроены чрезвычайно оптимистично в отношении развития двустороннего сотрудничества и продолжаем оказывать техническую поддержку Азербайджану в процессе разминирования. Франция продолжает передавать Агентству Азербайджана по разминированию оборудование для поиска мин", - сказал Гросс.

По его словам, процесс разминирования крайне важен с точки зрения возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли.

Посол также отметил, что важным событием этого года в отношениях между Азербайджаном и Францией является празднование 30-летия со дня установления дипломатических отношений.

"Наши отношения базируются на дружбе и доверии, и мы надеемся на их дальнейшее развитие в этом направлении", - добавил Гросс.