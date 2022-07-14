Смешные фантазии армянских реваншистов и объективная реальность

Автор: Акпер Гасанов

Если долго мучится, то что-нибудь получится. Взяв на вооружение такой, крайне не хитрый план действий, армянские реваншисты регулярно изощряются в способах напоминания о себе. В ход идет все, озвучивание любой ахинеи. Главное, чтобы прозвучала она громко. А вот насколько правдоподобно то, что они заявляют, какова будет ответственность реваншистов, если сказанное окажется бредом сивой кобылы - это их не волнует.

В очередной раз все это было подтверждено после того, как слово решил взять оппозиционный депутат парламента Армении, представитель Республиканской партии Айк Мамиджанян. И знаете, что выдал этот "птенец гнезда Сержа Саргсяна"? Что действующий премьер-министр Никол Пашинян сумел переизбраться лишь благодаря фальсификации итогов внеочередных парламентских выборов.

Безусловно, всем армянским оппозиционерам, а в первую очередь представителям РПА, очень хотелось бы верить в то, что они сами и придумали. Почему? Потому, что Никол Пашинян является тем самым персонажем, который лишил власти Сержа Саргсяна. Третий президент Армении обладал колоссальными финансовыми, медийными, политическими, силовыми ресурсами, но его послал в пешее эротическое путешествие откровенный популист.

В очень короткое время Пашинян сумел доказать армянскому обществу и, что Серж Азатович - классический "голый король". А также - мыльный пузырь и лопнувший воздушный шарик, который преуспел только в грабеже своего народа, прикрываясь фиговым листком "героя карабахской войны". В реальности же он воровал везде, где только можно. И даже армянская армия периода 44-дневной войны - это его наследие.

Ее реальный, плачевный уровень стал ясен еще по итогам четырехдневной войны в апреле 2016 года, когда азербайджанская армия разгромила противника, взяв под контроль свыше 20 квадратных километров территорий и ряд стратегически важных высот. А Серж Саргсян, на пару с тогдашним министром обороны Сейраном Оганяном, из кожи вон лезли, отрицая очевидное поражение своей армии, что, замечу, вызвало ироничный и саркастические замечания даже в рядах карабахских сепаратистов, не говоря уже об армянских политиках и общественности Армении. Все это накапливалось, накапливалось и в итоге прорвало в виде того, что потом в Армении гордо именовалось "бархатной революцией", в реальности будучи всего лишь запоздалым пинком под зад узурпатору власти.

И вот, спустя годы после получения Сержем Азатовичем этого пинка, на армянской политичко-цироковой арене появляется член его кружа, который утверждает, что Никол Пашинян не легитимен. Причем, это понимает и международное сообщество. Да, именно так и утверждает "сержиковец" Мамиджанян. Когда, при каких обстоятельствах, на каких услровиях международное сообществе уполномочено выстопать от своего имени этого персонажа, никто не знает.

Но, в лучших традициях руководителя РПА, он ориентируется не на здравый смысл и факты, а на собственные умозаключения, слушать которые забавно, но не более того. Нет, ну как еще реагировать на пассаж о том, что "международное сообщество понимает и осознает, что действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян не может и не имеет права вести переговоры и что-либо подписывать от имени армянского народа"?

То есть, депутат от РПА, которая набрала на внеочередных парламентских выборах в Армении позорно низкий процент голосов, взялся рассуждать уже не в масштабах страны-лузера Южного Кавказа, а в масштабах мира. Осталось услышать его рассуждения от имени Вселенной, а также от имени предков всех людей нашей планеты. Впрочем, он уже превзошел самого себя, когда заявил, что подпись Пашиняна не будет ничего стоить.

Это он намекает на автограф Воваевича под трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Да, мы уже не раз слышали о том, что армянская оппозиция пыталась, пытается и будет пытаться использовать этот вынужденный шаг Пашиняна в качестве способа возвращения к власти. Реваншисты и каптулянтом Никола называли, и народ свой стыдили за нежелание придавать массовости акциям оппозиционеров. Все без толку!

Таковой же, нулевой, будет и нынешняя попытка реваншистов поставить под сомнение итоги 44-дневной войны, закрепленные подписью, в том числе, Пашиняна. А ведь там есть еще и подпись Президентов Азербайджана и России. И я очень хочу посмотреть на то, как в Армении попытаются оспорить все, что подписано ими. Нет, фантазировать в Ереване могут сколько угодно. Но реальность такова, что попытки реваншистов или Пашиняна уклониться от исполнения всего, что было подписано в ночь на 10 ноября 2020 года окончится еще большими, фатальными трагедиями для армянского народа.