Источник: Агентство международной информации Trend

Евросоюз выразил готовность принять участие в восстановительных работах в Карабахе, сообщил Trend посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, передает Day.Az.

"Сферы возможного двустороннего сотрудничества включают ВИЭ, инфраструктуру, транспорт и любые другие области, которые будут нуждаться в дополнительной поддержке", - сказал Михалко.

Поскольку Азербайджан реализует в Карабахе проект по созданию "умных" городов и сел, эта сфера также входит в число приоритетов ЕС, как и развитие сельских районов и регионов в целом, отметил посол.

Михалко сообщил, что ЕС поддерживает приоритет Азербайджана по превращению Карабаха в "зеленую зону".

Говоря об участии в реализации конкретных проектов в секторе "зеленой" энергетики, посол отметил, что система аукционов будет очень полезна для развития возобновляемых источников энергии и способствует привлечению в Азербайджан большего объема зарубежных инвестиций.

"Мы заинтересованы в ознакомлении с приоритетами азербайджанской стороны. Европейские эксперты также могут способствовать восстановительным работам в Карабахе. Теперь мы ожидаем конкретных идей по проектам, которые может поддержать ЕС", - сказал Михалко.